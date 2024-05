Il Paradiso delle Signore 8 si ferma oggi, mercoledì 1° maggio. Il cambio di programmazione Rai per la festa della Liberazione ha messo in pausa anche le vicende della soap italiana ambientata a Milano, che infatti oggi non andrà in onda.

Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 1° maggio

La soap opera targata Rai sta ormai per concludere anche la sua ottava stagione, e cresce l’attesa per conoscere il finale Il Paradiso delle Signore. Ma proprio nell’ultima settimana i vertici Rai hanno deciso di mettere in pausa la serie TV italiana per la giornata di oggi, mercoledì 1° maggio.

Come già anticipato infatti, Il Paradiso delle Signore oggi non andrà in onda. I motivi sono da ricercare nella scelta dei vertici Rai, che hanno pensato di consentire ai tantissimi fans della serie TV italiana di trascorrere la giornata di festa in compagnia di parenti e amici, senza perdersi neppure un appuntamento con la soap, che ormai è giunta alle sue battute finali.

Al suo posto – come già accaduto lo scorso 25 aprile – sarà trasmessa una maxi puntata de La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo che, in via del tutto eccezionale, prenderà il via alle ore 14:00 e ci terrà compagnia fino alle ore 16:55 su RaiUno.

Il Paradiso, quando torna in TV?

I fans de Il Paradiso possono stare tranquilli, poiché i loro beniamini torneranno al consueto appuntamento nel daytime di Rai Uno già domani, giovedì 2 maggio, a partire dalle 16:00.

Cosa vedremo nell’ultima puntata Il Paradiso delle Signore 8, in onda domani? Arriva il giorno della partenza di Mario e Matteo per Parigi. I due – visibilmente commossi – salutano i loro cari. Adelaide è intenzionata a smascherare Umberto davanti a tutta la famiglia, ma qualcosa la frena. Irene da un appuntamento a Crespi in Inghilterra per l’estate successiva. Nel frattempo Clara incoraggia Alfredo a farsi forza. Vittorio riceve la visita del commissario Maresca, incaricato di arrestare Matilde.

Con l’appuntamento del 3 maggio la serie TV italiana si congeda dai suoi fans per le consuete vacanze estive, ma nessun timore: la nona stagione è stata confermata e, quindi, tornerà il prossimo settembre.

Per scoprire tutte le novità e anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 e rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita continuate a seguirci.