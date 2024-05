Torna l’appuntamento con E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Ecco in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 21 maggio 2024.

Martedì 21 maggio 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews presentato da Bianca Berlinguer. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a trattare i temi e gli argomenti più caldi della settimana. In studio e in collegamento la presenza di grandi ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Tra i temi centrali della puntata di stasera la campagna elettorale per le prossime elezioni Europee. La sfida tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si fa sempre più viva nonostante sia saltato il confronto televisivo. Le due si fanno portavoce di due modi di fare politica completamente differenti. Chi vincerà? Non solo, il voto di giugno avrà un impatto anche all’interno della maggioranza di governo e negli equilibri dell’opposizione?

È sempre Cartabianca, ospiti: in collegamento c’è Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di stasera di martedì 21 maggio 2024 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer si parla anche dell’ultimo rapporto Istat che fotografa una Italia sempre più povera e in difficoltà. Gli scenari futuri non sono affatto promettenti: nel nostro paese cresce il numero delle persone in povertà assoluta e, contemporaneamente, si amplia la distanza tra le famiglie più e meno abbienti con migliaia di persone che sono lavoratori poveri.

Tra le cause ci sono i salari bassi e i prezzi alle stelle rendono l’acquisto di una casa sempre più difficile per milioni di italiani, giovani e meno giovani. A discutere di tutti i temi al centro della puntata di stasera tantissimi ospiti del mondo della politica, giornalismo e cultura. Ecco alcuni degli ospiti di stasera: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Infine il “confronto a distanza” tra Mauro Corona e la padrona di casa “Bianchina” sui temi più caldi della settimana.

