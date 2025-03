Io Capitano di Matteo Garrone: trama, cast e quando in tv

Io Capitano, il film candidato agli Oscar del regista Matteo Garrone, arriva ora in prima tv e in chiaro. Scopriamo insieme la trama, chi fa parte del cast e quando andrà in onda la pellicola che ha ottenuto molti riconoscimenti.

Io Capitano, film: la trama e quando in tv

Dopo Gomorra e Pinocchio, Matteo Garrone decide di portare sul grande schermo un film che racconta uno spaccato della nostra società. E lo fa attraverso la storia di due uomini che affrontano il mare, su un barcone, per cercare un futuro migliore. Io Capitano, della durata di 121 minuti, andrà in onda in prima serata il 26 marzo 2025, alle ore 21.30, su Rai1.

Ma qual è la trama? Il film racconta il viaggio avventuroso di due giovani senegalesi (Seydou e il cugino Moussa), entrambi sedicenni, che partono da Dakar con l’obiettivo di raggiungere le coste siciliane. Il loro sarà un percorso pericoloso e pieno di ostacoli: dovranno sfuggire alle insidie del deserto, ai militari del Mali, ai banditi, e dovranno vedersela con i rischi della traversata in mare aperto. Il loro viaggio per raggiungere l’Italia e sfuggire alla miseria è quello che ogni giorno compiono migliaia di persone. Un film che quindi, per la sua storia, arriva dritto al cuore.

Cast e curiosità sul film

Io Capitano è stato premiato con il Leone d’argento alla regia mentre l’attore Seydou Sarr (che interpreta Seydou) ha ottenuto il Premio Marcello Mastroianni. Inoltre il film è stato candidato ai Golden Globe nel 2024 nella categoria del miglior film straniero e agli Oscar nella cinquina finale come miglior film internazionale.

Ai David di Donatello 2024, ha invece ricevuto quindici candidature, aggiudicandosi sette premi, fra cui quelli per il miglior film e il miglior regista. Nel cast internazionale di Io Capitano troviamo Seydou Sarr e Moustapha Fall (Moussa), Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Khady Sy, Venus Gueye, Cheick Oumar Diaw e Bamar Kane.