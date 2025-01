Dopo il successo di Io Canto Generation, arriva ora Io Canto Senior. Protagonisti sono uomini e donne che hanno superato i 45 anni che si mettono in gioco mostrando il loro talento canoro. Scopriamo insieme chi saranno i giudici e quando andrà in onda.

Io Canto Senior 2025 con Gerry Scotti: chi sono i giurati e i coach

Io Canto Senior è pronto ad emozionare il pubblico con nuove storie che hanno come protagonisti over 45. Il programma, nuova costola di Io Canto, vedrà la partecipazione di 18 uomini e donne che non hanno mai cantato e che superano i 45 anni d’età. Io Canto Senior andrà in onda ogni venerdì a partire dal 10 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

A condurlo ci sarà Gerry Scotti mentre sono stati confermati quattro giudici: Iva Zanicchi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola. A capitanare le squadre di over ci saranno invece: Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Lola Ponce e Mietta.

Al termine di ogni serata verrà stilata una classifica finale in cui verrà decretato il vincitore di puntata, mentre due concorrenti verranno eliminati. A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria e quelle del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del programma. Il voto definitivo però potrà essere ribaltato da cento persone che fanno parte del pubblico. Nella puntata finale arriveranno in 12 che si contenteranno il montepremi di 30 mila euro in gettoni d’oro.

Tre futuri concorrenti già svelati a ottobre

In totale saranno quattro le puntate di Io Canto Senior. Tra i futuri concorrenti sicuramente ci sarà Angelo Aliano che è stato presentato a ottobre da Gerry Scotti durante Io Canto Generation. L’uomo è stato scelto da Fausto Leali e farà parte del suo team. Alessandro Rea, 47 anni, assistente penitenziaria a Rebibbia che è stato scelto da Lola Ponce. Accanto a loro ci sarà Anna Paola Andreini, 78enne che ha emozionato sulle note di ‘Vorrei che fosse amore’ e che fa parte del team di Benedetta Caretta.