Paolo Serazzi, in arte ZIOPOL, ha pubblicato un album in cui fa rivivere le canzoni della Melevisione. L’eclettico compositore e musicista ha raccolto 14 brani, che hanno segnato l’infanzia di milioni di ragazzini che guardavano la nota trasmissione tv, in un progetto discografico dal titolo ‘CANZONI DELLA MELEVISIONE VOLUME 1‘. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato su queste canzoni che erano cantate da Lupo Lucio, Fata Gaia, Strega Varana e sui progetti futuri.

Intervista al compositore e musicista ZIOPOL

Nella sua carriera, ZIOPOL si è specializzato in programmi per bambini e ragazzi da La Melevisione a Bumbi, passando per Trebisonda, il cartoon Matt & Manson, Calzino e Un Cerotto per Amico. Da venerdì 7 ottobre 2025 è disponibile in digitale Canzoni della Melevisione volume 1. L’album è stato anticipato dal brano ‘Le mani han cinque dita‘.

Come è nata la sua passione per la musica?

“Mi fai una domanda che torna indietro di ere geologiche. Da quando ho memoria, da quando avevo quattro anni ed entro in casa al pianoforte. Ho un fratello che ha un anno più di me, i miei genitori pensavano di farci studiare musica, non l’ho chiesto io, è arrivata. Peraltro i miei genitori non suonano. Da subito ho trovato un mondo fantastico nel pianoforte, nella musica, e quindi ho memoria solo di me insieme alla musica. Ho avuto insegnanti, gli stessi che hanno avuto mio fratello e mia sorella più piccola.

Dei tre, io sono quello in cui, insomma, questa semina è stata più efficace. Gli altri due hanno studiato un po’ come fanno in tanti, per me invece subito è stata una questione vitale. Ho sempre suonato: dalle elementari fino all’università, il mio primo pensiero è stato il pianoforte. Intorno alle medie abbiamo iniziato a suonare (parlo al plurale perché sempre con mio fratello e mia sorella) chitarra e altri strumenti, poi i primi gruppetti”.

E invece il nome d’arte ZIOPOL è collegato sempre ai bambini?

“È una scelta molto autentica. Mi chiamo Paolo e ho dei nipoti, oltre ai miei due figli, ho dei nipoti simpatici e carinissimi. Ormai sono adulti, hanno 25 anni ma quando erano piccoli hanno cominciato a chiamarmi ZIOPOL. Anche i miei figli hanno cominciato a chiamarmi così ed erano un po’ di anni che questa cosa, almeno all’interno della nostra famiglia, era consolidata.

Non è poi così facile cambiare nome in modo ufficiale, un po’ come sul passaporto, sulla carta d’identità, insomma non è che bisogna veramente avvertire tutte le autorità. Nella musica, le autorità in questo caso sarebbero YouTube, dove c’è un pezzo della nostra storia. Se ti chiami Paolo Serazzi da tanti anni, ci vuole un po’ di impegno nell’avvertire tutti che di colpo il nome è cambiato, in modo ufficiale. L’ho voluto fare in questa occasione e sono contento, ma io ero già abituato a farmi chiamare così”.

A proposito dell’album Le canzoni della televisione volume 1, è stato difficile riarrangiare in chiave contemporanea quei brani?

“In verità non sono stati riarrangiati. È vero che sono stati composti tanti anni fa, dal 2005 al 2012, questi sono gli anni in cui ho lavorato per la Melevisione, poi si è smesso di produrla. Le canzoni hanno una ventina d’anni, più o meno, ma erano quelle già dalla nascita, le ho riarrangiate nel senso che non le canta Lupo Lucio o Milo Cotogno, non le cantano i personaggi in questa pubblicazione.

La voce è la mia, ma anche allora c’era la mia voce perché quelle canzoni nascevano nel mio studio anche se erano gli attori a cantarle. Loro dovevano sentirlo prima questo brano, la mia è quella che si chiama una voce guida, destinata a essere rimossa. Gli attori che la ricevevano qualche settimana prima per prepararsi, sentivano la mia voce.

Tutto quello che sentite oggi è il materiale originale di allora, esce soltanto adesso per tanti motivi. In quegli anni lo streaming non era ancora ‘maturo’, fare uscire un cd all’epoca era tutto un altro impegno anche economico e la Rai non aveva proprio tutto il budget che uno sognava. Da un lato è diventato più semplice pubblicare ora, dall’altro c’erano altre questioni e priorità. Io ho sempre insistito anche perché amo molto queste canzoni e mi piace pensare che tanti bambini nuovi possano sentirle. Anche la Rai lo voleva, però non so come spiegarvi, non è stato così immediato. Adesso ci siamo ma a parte me e gli attori nessuno le ha mai sentite cantate da me.

Vi dirò anche che mi ‘arrampico’ con la mia voce a cantarle perché gli attori erano uomini e donne, quindi i pezzi sono nati ben sapendo quale personaggio li avrebbe cantati. Se c’è il lupo o l’orco con il vocione caratteristico cambia rispetto alla principessa, la fata. La strega per esempio cantava sempre con la sua voce arrabbiata quindi oltre alle voci c’era una questione di personaggi che mi guidava nella composizione dei brani.

Al di là di questa differenza, del fatto che non sono cantate proprio dagli attori e personaggi della Melevisione ma dal compositore, i brani sono gli stessi che il pubblico della Melevisione ha già ascoltato. Non sono stati riarrangiati, non erano mai stati pubblicati. Si potevano solo ascoltare riguardandosi su Raiplay tutta la puntata.

C’è un brano dei quattordici scelti per questo volume 1 a cui è più legato e se sì, perché?

“Qualche mese fa c’era l’esigenza di scegliere un brano che fosse il singolo. Hai presente quel film, La scelta di Sophie, quando il genitore deve fare una scelta e per lui sono tutti piezz ‘e core? I 14 brani sono parecchio diversi l’uno dall’altro. Ho scelto come singolo ‘Le mani han cinque dita’ che è forse uno dei più originali anche dal punto di vista dell’arrangiamento ma nessuno di questi brani da sé è in grado di riassumere l’album.

L’album è molto vario. Ce ne vogliono almeno 4 o 5 per darti un’idea della varietà sonora. Questo eclettismo è una mia cifra, una mia caratteristica. I testi molti pensano che siano miei invece mi venivano dati dagli sceneggiatori della Melevisione. Parlo al plurale perché erano 6 o 7 e di volta in volta ognuno di loro mi scriveva tutta la sceneggiatura che all’interno conteneva una canzone e io partivo da lì.

Ho detto questo perché alcuni brani mi piacciono particolarmente anche per il testo. Per esempio ‘Pensa con la tua testa’, che ho messo come numero 2 in scaletta, è bellissimo e mi emoziona ancora adesso. Dice una cosa che anche io sento moltissimo nel ritornello: ‘dicono non casca mica il mondo se sbagli un pochettino, se sbagliano un po’ tutti può sbagliare anche un bambino’.

In quelle due righe ci sta tutto un mondo, che io sento, molto importante. I bambini, anche gli adulti che sono dei bambini cresciuti, si portano dietro tanto paura di sbagliare che blocca nelle azioni o comunque non ci fa mai sentire in pace con noi stessi. C’è sempre il tarlo di aver fatto qualcosa di sbagliato o che qualcuno ci possa rimproverare. Invece gli sbagli fanno parte della vita, dagli sbagli si impara, proprio la biologia ha previsto che ci siano sbagli per imparare.

È un tema che mi sta molto a cuore, sarà perché amavo così tanto il testo che devo dire che mi piace molto come è venuto l’arrangiamento, la soluzione finale, la resa del brano. Come tanti altri brani è per bambini ma è adatto ai bambini (come mi piace dire) dai 2 ai 102 anni. La musica deve essere fresca, deve essere accattivante, questo sì, ma ai bambini non è proprio detto che si debba dare musica super extra semplificata, edulcorata, come se loro non sapessero abbracciare una certa complessità.

L’ho sempre saputo e mi sono sempre comportato di conseguenza. Ho avuto anche un bonus perché i miei due figli, musicisti tutti e due (uno oggi è proprio un musicista professionista) all’epoca avevano 5, 6, 7 anni e quindi un pochino su di loro, i loro cugini, i loro amici, testavo l’efficacia delle mie proposte. Quello che piaceva e quello che non piaceva, e ho sempre visto che i bambini sono prontissimi, del resto loro non sanno niente dei generi. Ascoltano delle cose, se gli piacciono bene, se non gli piacciono non bene, proprio ti mollano di sicuro.

Non hanno pregiudizio nei confronti di un genere, di un suono, di una sonorità. Se c’è molta varietà, novità, se non gli proponi sempre la stessa minestra, loro sono più interessati, e io questo ho voluto fare”.

Lei oltre a comporre per la Melevisione ha realizzato anche colonne sonore per cinema e teatro, come cambia appunto il linguaggio proprio della musica con i bambini?

“Posso esagerare un po’? Vorrei dire che cambia poco per me, cioè il pubblico dei bambini è assolutamente maturo, non come età, ma è pronto, è assolutamente in grado di cogliere, di fruire qualsiasi tipo di musica. È più un’idea degli adulti che i bambini non siano adatti a certe sonorità o a certe cose. Adesso i bambini, ascoltando quello che hanno intorno a loro, tra gli 0 e i 3 anni imparano una lingua, di giorno in giorno possano ascoltare qualsiasi parola, argomento, ed è così che si cresce.

Sicuramente ci sono brani troppo autoreferenziali, cose in cui gli adulti cercano di dimostrare qualcosa, di far sapere agli altri che loro sono degli intellettuali, quelle cose lì i bambini le sgamano subito. E fa anche bene per un adulto rifuggire da quelle cose che sono un po’ artificiali, quindi questo può essere una differenza.

A volte nelle colonne sonore c’è solo la musica, però comunque mi guida soprattutto l’aderenza al testo. Se il testo parla di certe cose, se l’atmosfera è quella, cerco di scegliere certe sonorità, certe velocità. I parametri di un compositore sono quelli: certi strumenti, certi accostamenti tra suoni che sono quelli che più di tutti esaltano o significano certe cose, che stanno meglio su certe parole.

Prima mi avevi chiesto quale brano mi piace di più, alla fine ho parlato solo di un brano. Ce ne sono altri che mi piacciono tantissimo e se gli ascolti sentirai che uno ha un arrangiamento magari pop rock, Pensa con la tua testa. Se andiamo a Mille Caramelle, in cui il testo parla delle caramelle che sono buone, che ci piacciono ma che non dobbiamo esagerare, ho optato per uno swing divertito, molto arrangiato, diciamo anni ’50, un misto tra un Sinatra e un Paolo Conte.

Nella canzone Nuvole ho voluto fare un valzerino molto, molto intimo, in cui c’è praticamente solo il pianoforte e rimanda alla musica classica. Frutta Magica è un cia’ cia’ cia’ cubano molto arrangiato con fiati, percussioni. Tutti questi generi si snocciolano uno dopo l’altro, da un lato perché so che è educativo, sicuramente sano. È bello come se fosse un menù a tavola, come se a proporlo c’è il cuoco della mensa a scuola.

Ogni giorno vorrei fare assaggiare oggi più verdura, un altro giorno più uova. Faccio una ricetta, un dolce speciale, una minestra perché mi sembra sano, poi in tutto questo quando uno ha assaggiato acquista anche abitudine a esplorare. Trovo che sia sano sapere che ci sono questi generi. Oggi invece poveri bimbi! C’è chi offre musiche a loro che sembrano molto appiattite sulla stessa proposta come la baby dance. È come dire ai bambini che gli piace solo la baby dance, magari li piace però non è giusto offrire solo quella.

Facendo sempre un paragone culinario è come dirgli che se vi piace il risotto, allora vi darò solo sempre il risotto. No, quello è sbagliato e poi anche sapendo che ho fatto venti cose diverse, e su venti (questo è normale anche per gli adulti), due o tre piaceranno meno ad alcuni, piaceranno di più ad alti. C’è una differenza, ognuno ha le sue preferenze, i suoi gusti, però questo fa parte della persona matura che serenamente dice preferisco questo, mi piace più quell’altro proprio perché so che c’è anche altro.

In Rai all’inizio erano un po’ disorientati con tutta questa varietà e con questa ricchezza di arrangiamenti perché appunto i bambini erano più abituati ad ambiti un po’ più ristretti però hanno subito capito tutta questa mia filosofia, hanno sentito le canzoni. Gli sono sempre piaciute e non mi hanno mai ostacolato, anzi sono sempre stati dalla mia parte. Lo dico perché non è scontato.

Riguardo alla musica di oggi, spesso sentiamo anche canzoni con messaggi e linguaggio violenti che sono un po’ l’opposto rispetto al suo intento che è proprio quello educativo, cioè le insegna anche musica ai più piccoli attraverso il gioco. Cosa può fare quindi la musica in questo?

“Quando ho detto che le mie canzoni non sono veramente per bambini, che non sento una vera differenza tra le musiche per bambini e non, mi riferivo agli arrangiamenti e ai suoni. Se parliamo di testi, c’è una certa attenzione a dosare certi argomenti e certe cose, almeno a rimandare certe cose per quando avranno un’altra età. Così come se hai una pianticella che sta crescendo appena nata, non la sbatti al sole di giugno perché quella si brucia e poi ci sarà il momento in cui sarà più rinforzata.

Io non sono né bacchettone né voglio fare il censore, però c’è una questione di opportunità. Non è opportuno sparare certe parole, certi termini ai bambini ma vorrei anche dire una cosa: trovo molto gratuito, anche per gli adulti, questo uso esagerato, questo turpiloquio, di certa violenza. Francamente non ce n’è proprio bisogno, qualcuno sì, qualcuno sarà forse ingabbiato con una frustrazione che sente di poter rimuovere in quel modo.

Ma per tutti gli altri, mi sembra più una moda e purtroppo le mode nascono così per imitazione ma è un’imitazione per niente necessaria che nasce soprattutto da una povertà di idee. Per cui anziché portare avanti un proprio linguaggio è più facile appoggiarsi su quello già sentito soprattutto se lo vai a cercare tra quelli che hanno avuto un successo commerciale così speri anche di avere un successo commerciale.

Non c’è nessun bisogno di tutta questa violenza e se hai anche bisogno di quello, esigo che mi venga proposto con un guizzo di intelligenza, con qualcosa che me lo rendesse comprensibile, altrimenti lo rifiuto.

Mi spiace, c’è tanta bella musica non perdo il mio tempo lì. Purtroppo sono uno tra i pochi, gli altri in realtà non scelgono tanto, mi sembra di poter dirlo, non scelgono le loro musiche, le subiscono. Prendono quello che passa di lì ma non so se si possa chiamare una scelta, purtroppo questo ai bambini voglio sperare che non arrivino.

Però è vero che i bambini anche se sono seduti sul pullman sentono gli adulti parlare male, parlare in modo violento o con parole inadeguate. Il bambino le sente purtroppo e si può anche dire lo stesso della musica per cui sente delle cose, a volte, che nel significato delle parole sono oscene, oscene inteso come brutte, di quelle di cui si farebbe a meno. Sono violente ma attenzione, secondo me anche molti suoni sono osceni, la volgarità è lì, nel senso di non pensato, di brutto. Per me quello è da evitare assolutamente, sono anni un po’ così e secondo si avverte anche in Italia.

È il riflesso del fatto che da noi la musica si insegna troppo poco. La scuola è assente quindi come fa uno a farsi un’opinione e quando poi è diventato adulto e ha dei figli, con che criteri fa le sue scelte?

Le piacerebbe un ritorno della Melevisione o programmi rivolti ai più piccoli?

“Certo! La Melevisione era un programma fantastico perché conosceva i bambini e li amava e sapeva come proporre dei contenuti. Ognuno fa una proposta che può piacere o non piacere, però i genitori come scrivono su tutti i social, si sentono abbandonati. Ci sono tanti programmi per bambini ma chi li ha fatti, chi ha detto che sono adatti ai bambini?

Guardiamo i risultati. Nella Melevisione era tutto colorato, chi ha avuto questa idea sapeva cos’è un bambino, magari aveva figli, c’era una grandiosa scenografia. C’era il Fantabosco che era bellissimo con soluzioni estetiche, oggi prima di rifarlo anche meno suntuoso, con meno budget, serve un pensiero dietro che fa la differenza.

Qui c’era una squadra di 7-8 sceneggiatori che sono autori per bambini, per l’infanzia, che hanno scritto libri, premi in tutta Europa, premi Andersen, non scherziamo mica. Si confrontavano tra di loro e soppesavano ogni parola, nella trasmissione sempre ridendo, sempre con scherzo, con la leggerezza, che non è superficialità ma è leggerezza. Hanno saputo toccare anche temi più importanti, magari davano anche una mano alle famiglie a parlare di certe cose.

Temi come il bullismo, la violenza, o premi come le caramelle, tutto a modo di bambino ma senza nasconderci. Parliamo di gente molto colta che sapeva che cosa voleva trasmettere, che aveva un’idea, che conosceva i bambini. Anche a budget zero sono sicuro che gli autori lì riescono sempre, come potrei dire anche io per la musica, perché quel che conta è il pensiero. Che cosa ho da dire a questi bimbi e quanto li conosco.

A me sembra, guardandomi intorno, ora non sto a fare nomi e non è che esplori più di tanto le altre produzioni, però quello che vedo è proprio un po’ deprimente. Ci si chiede ma chi ha pensato a una cosa così, che bisogno c’era di fare una trasmissione, spesso mi viene da chiedermi questo e ogni tanto mi dico che forse questa cosa fa più male che bene”.

Prima diceva che questo album è il volume 1, cosa ci sarà in futuro?.

“Ci sarà un volume 2, un volume 3. Questo album ha 14 brani, il prossimo anche, poi ce n’è uno da 15. In totale circa 45 canzoni che sono già belle lì, pronte. Sono pronte da tanti anni, poi adesso giusto qualche rifinitura qua e là. Non le ho sparate tutte in un unico album da 50 canzoni, così per una questione di dosaggio, di farle arrivare un po’ per volta.

Non vedo l’ora che escano, se trovate varietà sonora in questo album sappiate che salteranno fuori anche nelle restanti. Nel frattempo vado a portare in giro per l’Italia sul palco queste canzoni, perché sono un animale da palco e la musica si fa suonando dal vivo, anche in studio, anche le colonne sonore le produco nel mio studio.

Ho già fatto alcuni concerti ed è fantastico perché il pubblico dei bambini è apertissimo, non conosce neanche le regole di come si sta al concerto, si sta seduto e si applaude alla fine. Tutte queste sono delle convenzioni, invece loro hanno delle trovate che sono fuori dalle convenzioni, quindi stupiscono anche noi musicisti e ci facciamo delle risate fantastiche.

I concerti sono molto belli, le musiche piacciono anche agli adulti perché come ho detto prima, sono musiche coinvolgenti, divertenti. I genitori che portano i bambini non è che lo fanno otturandosi il naso e annoiandosi ma vedono un bel concerto anche loro. Pochissimi fanno vedere la musica suonata, oggi ci sono mille possibilità ed è comodo avere tante cose anche digitali che suonano un po’ da sole, però vuoi mettere il fascino di vedere uno che picchia sulla batteria e provare un po’ tutti insieme a suonare.

C’è tutta una parte in cui coinvolgiamo i bambini, è semplice, basta volerlo, scandiamo il tempo con i piedi, con le mani oppure noi ci mettiamo a suonare in mezzo a loro. Queste cose loro quando mai le vedono? E quando mai le vedono in un concerto proprio dedicato a loro? Poi c’è il basso elettrico, il contrabbasso, la chitarra elettrica e la chitarra classica, poi io suono la fisarmonica ma anche la tastiera e la tastiera fa quel suono lì. L’altra fa quel suono lì e ogni volta c’è qualcosa da scoprire e alla fine non è una lezione, assolutamente no. Si suona e basta, si pensa solo alla musica, però quando è finito il concerto i bambini sanno un sacco di cose in più anche sugli strumenti, su certe cose che prima non sapevano magari neanche i loro genitori.

Alla fine qualcosa si impara e quindi sono molto incoraggiato e vedo che interessa molto le scuole. Ho iniziato a proporre il concerto, mi stanno chiamando molto scuole e sono molto contento perché mi fa molto piacere. Le scuole sono piene di bambini, hanno il problema opposto che non entrano tutti nell’aula magna o nella palestra. Un po’ un circuito diverso ovviamente per chi è abituato al circuito dei teatri, delle birrerie o dei locali rock, però è altrettanto bello e sono molto molto contento di questo”.