Per il ciclo di film Purchè finisca bene andrà in onda il prossimo 15 dicembre il film tv Se mi lasci ti sposo. Protagonisti Sara Lazzaro, reduce dal successo di Doc-Nelle tue mani e Alessio Vassallo. Si tratta di una commedia agrodolce in cui i protagonisti dovranno fare i conti con la precarietà economica oltre che con i problemi sentimentali. Giulia e Marco sono una coppia in crisi come tante, si trascinano per inerzia e sembrano non avere energia neppure per dire basta. Anche perché separarsi costa caro e non solo per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette. Bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni veri, precari e affaticati, sono in crisi anche economica. Ecco che Giulia ha un’idea strampalata e geniale: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi e approfittare così dei regali dei generosi parenti. Marco rilancia con l’idea di sposarsi per finta.

Intervista ad Alessio Vassallo e Sara Lazzaro

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alessio Vassallo e Sara Lazzaro. Ad Alessio abbiamo chiesto se prima di diventare attore avesse tentato di sbarcare il lunario con altri lavori: “Non ho mai avuto un piano B nella vita. Mi sono rispecchiato in Marco nel suo legame con il mondo fantastico. Lui scrive di draghi e cavalieri mentre io nel mio mestiere interpreto personaggi che il più delle volte non esistono. A volte faccio fatica a rientrare nella dimensione reale dopo essere stato fuori per tanti mesi a girare”.

Anche Sara Lazzaro ha spiegato di essersi sentita molto affine al suo personaggio: “Mi ha colpito la sua grinta e la determinazione anche nel risolvere le situazioni in modo impulsivo. E’ una ragazza che cerca un cambiamento anche se non riesce a capire effettivamente cosa vuole. Farà poi un tentativo goffo che la porterà ad avere un risultato”.

Per quanto riguarda il tema della precarietà abbiamo chiesto ad Alessio e Sara come vedano la generazione dei trentenni di oggi. Alessio risponde: “Penso che i trentenni di oggi siano proprio incazzati. Fanno bene ad esserlo perché hanno trovato le macerie. Oggi è complicato uscire dall’Università e trovare lavoro. Bisogna cercare il trasformare questo mondo a scadenza determinata in qualcosa di più stabile. Anche le relazioni ne potrebbero giocare”.

Secondo Sara Lazzaro i giovani di oggi sono disillusi e arrabbiati: “Penso che il film faccia una fotografia dei giovani di oggi con i loro problemi sentimentali ed economici. Si potranno rispecchiare molte persone. I personaggi vivono anche momenti di rabbia tanto che in un momento del film sia Marco che Giulia avranno uno scontro con i loro genitori”.

Prima di fare l’attrice Sara Lazzaro ha vissuto per molto tempo a Londra: “Volevo studiare arte visiva e per questo motivo visto che i materiali all’Università costavano molto mi sono arrabattata facendo tre lavori diversi. Anche a Los Angeles mentre facevo provini continuavo a lavorare per potermi mantenere e perseguire i miei obiettivi”.

Abbiamo chiesto poi a Sara come mai ad oggi il matrimonio spaventi i giovani: “Ad alcune persone il matrimonio spaventa anche perché si ha la difficoltà a dedicarsi a qualcuno per lungo tempo. Viviamo in un’epoca in cui le cose cambiano velocemente e le persone hanno paura ad essere ostacolate nel raggiungimento dei loro obiettivi. Ad oggi però noto che molti giovani hanno ricominciato a sposarsi come se il matrimonio fosse un gesto rivoluzionario. Io non sono contraria al matrimonio anzi sono favorevole se dall’altra parte c’è la persona giusta”.

E’ la prima volta che Sara ha lavorato sul set con Alessio Vassallo. L’attrice si è trovata benissimo e ha ammesso: “Mi sono trovata benissimo ed è stato un incontro bellissimo. Abbiamo fatto un percorso simile in quanto proveniamo da una scuola di recitazione. Siamo diversi ma ci compensiamo. Spero di lavorare ancora in futuro con lui”.

Alessio Vassallo ha preso parte alla serie Sopravvissuti che però non ha registrato ottimi ascolti tanto che la Rai ancora non si è sbilanciata su una eventuale seconda stagione. Alessio ha commentato così: “E’ la serie in cui ho ricevuto maggiori insulti. Tra quelli più educati ci sono stati quelli che hanno detto “Mi fai schifo” oppure “Ti odio”. La gente mi ferma per strada e mi dice che sono stato bastardo. Sono stato contento però almeno vuol dire che il personaggio ha funzionato e ha centrato l’obiettivo. E’ stata un’esperienza tosta che però rifarei subito”.

A Sara Lazzaro abbiamo chiesto invece se abbia letto già la sceneggiatura della terza stagione di Doc. In una precedente ospitata a Che tempo che fa, Luca Argentero aveva rivelato di aver letto il copione e di essere rimasto scioccato. Sara ci ha confidato: “Non ho ancora letto nulla. Avrei voluto scrivere a Luca per estorcergli qualche informazione. So che le riprese inizieranno in primavera. Conoscendo gli sceneggiatori non mi stupisce che siano arrivati ad una terza stagione con questi presupposti”.

Intervista Video ad Alessio Vassallo

Intervista Video a Sara Lazzaro