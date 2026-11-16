“Il rumore delle cose nuove” è l’ultimo film di Paolo Genovese, tratto dal suo omonimo libro. La pellicola, nelle sale dal 12 novembre 2026, vede nel cast Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli e Lino Musella. Noi di Superguidatv eravamo presenti alla proiezione per la stampa che si è tenuta a Napoli, presso il Cinema Metropolitan. Qui il regista e Lino Musella hanno incontrato i giornalisti e risposto alle nostre curiosità.

Intervista esclusiva a Lino Musella e Paolo Genovese

“Il rumore delle cose nuove” mostra i personaggi dietro una maschera. Alcuni vengono svelati, altri no. Ci sono anche tematiche importanti come la famiglia, cosa si fa per amore, la voglia di maternità e anche il bullismo.

Paolo Genovese: “Scusami, mi sono distratto. Perché vedevo lì il trailer di un film dove c’è un rumorista. Penso che nessuno abbia mai parlato di rumoristi, due film tutti e due insieme. Il tema centrale sono le coppie che sono in equilibrio, sono convinte di essere in equilibrio e poi qualcosa che succede all’improvviso rompe questo equilibrio e li costringe a fare i conti”.

Lino Musella: “I personaggi sono portatori di temi che sono relativi alle loro coppie. Ci sono diversi temi, però sostanzialmente è anche una carrellata sulla vita, non solo sulla vita di coppia, ma sul rapporto con la genitorialità che quindi è sul desiderare la vita e poi anche con un senso di fine, un senso di fine non soltanto nella coppia”.

Lino Musella, lei apre il film e lo chiude. Ci racconta un po’ il suo personaggio: chi è Ralph e se secondo lei è forse quello più puro che ama ascoltare gli altri e che ha anche meno bugie da nascondere?

“Sì, è un personaggio che è profondamente dentro l’ingranaggio del film e quindi come tutti, anzi, è una parte che è collegata a tutti gli altri personaggi. Tutti i personaggi sono collegati con diversi avvenimenti, scaturiti da casualità e scelte.

È un personaggio che subisce l’azione, probabilmente, che quindi è dentro ma non per delle scelte dirette. Porta anche il tema metaforico di questo film, inconsapevolmente dato che parla anche molto dei personaggi che ascoltano un rumore di cambiamento.

Tutti loro sono dentro questa sensazione di cambiamento e la ascoltano perché tutti i personaggi agiscono. E invece lui, invece che ascoltare questo cambiamento, ascolta i rumori di questo ingranaggio. Si sofferma di più sui particolari e sul dettaglio. E quindi è un personaggio che sta dentro e sta un passo fuori”.

Cosa si è disposti a fare per amore? Abbiamo visto nel film diverse scelte.

Lino Musella: “Non so se questo può essere un tema centrale perché l’amore in questo caso, l’abbiamo visto, è un amore che spesso è paterno, materno. E quindi non è, secondo me, la chiave diretta. L’amore in questo caso, se c’entra con questo film, è perché ha a che fare con una forma di serenità o di desiderio di serenità. E spesso per ritrovare la serenità dobbiamo cambiare. Qualcosa deve cambiare”.

L’incontro con i giornalisti

Poi Lino Musella e Paolo Genovese hanno tenuto una round table con i giornalisti. Diverse le domande.

Paolo Genovese con la commedia ha attraversato varie sfumature anche a teatro, sia da regista che nei grandi ruoli e nel backstage. Cosa significa poter portare anche quelle sfumature interne, ciò che è tragico, naturalmente, fa anche ridere in qualche modo. Quindi una commedia intesa come “commedia della vita”? Cosa ne pensa Lino Musella?

Lino Musella: “Io intendo proprio la struttura. Penso alle commedie shakespeariane, in cui un personaggio entra, un personaggio esce e c’è un meccanismo che sembra sottile, ma in realtà è profondo, che porta da una storia all’altra, a volte attraverso una lettera. Anche in Goldoni succede. È come se quello fosse il gioco dell’autore per farci osservare i personaggi.

Amo molto questa tipologia perché è ciò che da spettatore mi tira dentro: personaggi che vai a scovare, ma non perché stiamo parlando di quel personaggio, di quella dinamica precisa. Mi permetto di dirlo perché questa è la mia esperienza: da attore è stato bellissimo ritrovarmi dentro un meccanismo che avevo osservato da spettatore. Anche quando vedevo gli altri film di Paolo pensavo proprio questo: dicevo “è straordinario, perché io sto con i personaggi, ma in realtà sono agganciato a un meccanismo”. Ed è questo che per me rende grandi certi tipi di scrittura”.

E qui chiamiamo in causa ‘l’artefice’ Paolo Genovese. Come ti approcci alle varie sfaccettature degli esseri umani per raccontarli? Al di là dell’intreccio, della bravura. Ognuno di loro ha un modo preciso di raccontare l’essere umano, come avviene nelle grandi opere.

Paolo Genovese: “Sicuramente alla base c’è l’osservazione. Sono molto affascinato dal genere umano, quindi osservo molto: se sto a cena preferisco sentire gli altri raccontare storie piuttosto che raccontare le mie. L’osservazione è sicuramente la prima parte, e di ciò che osservo non trattengo tutto, ma fondamentalmente ciò che mi emoziona e ciò che mi diverte molto, soprattutto l’ironia e il sarcasmo di alcuni paradossi, di alcune situazioni. Poi probabilmente metto insieme queste cose.

Sono d’accordo con Lino, ovviamente non voglio parlare dei miei film, ma in generale penso che la commedia sia davvero il genere più complesso che ci sia. Rispetto alla semplice osservazione della realtà di un film tradizionale, c’è un passaggio in più: quella rielaborazione della realtà in chiave ironica, sarcastica e drammatica a volte, che non è affatto scontata ed è il passaggio più difficile.

Secondo me osservare è più semplice: per me è stato più semplice scrivere una storia come “Il rumore delle cose nuove”, che deriva molto dall’osservazione della realtà. Non c’è una rielaborazione, non c’è un meccanismo rispetto a film come “Perfetti sconosciuti”. Quando rielabori la realtà per costruire un meccanismo, tutto deve funzionare: basta un tempo sbagliato, basta un granello di sabbia che si inceppa. Invece in altri film come “Il primo giorno della mia vita” è più difficile. Può venire fuori un film brutto però non che si inceppi, perché la drammaturgia scorre”.

Per quanto riguarda l’uso dei social, nel film scoprono delle cose tramite il cellulare. Nella vita è ormai più facile parlare attraverso i social che raccontarsi le emozioni. Anche marito e moglie si nascondono, celano i loro drammi e i segreti, però magari si confidano tramite i social. Come facciamo a riportare un po’ di umanità in questo mondo fatto di complessità e fragilità umana? Preferiamo un segreto piuttosto che aprirci veramente: i social ci aiuteranno?

Paolo Genovese: “No, io sinceramente non penso che ci aiuteranno. Basta riflettere sul fatto che la nuova categoria di esseri umani nata grazie ai social sono gli haters. Quindi, quando un meccanismo porta a creare come categoria delle persone che odiano, vuol dire che c’è qualcosa che non è tarato nel modo giusto.

È un’estensione così a macchia d’olio e veloce che soprattutto le nuove generazioni, a un certo punto, non avranno più nemmeno la possibilità di distinguere tra ciò che è social e ciò che non lo è. Noi siamo la generazione di mezzo, abbiamo un termine di paragone su com’era prima; quando quel paragone non ci sarà più, ci porterà a un modo completamente nuovo di relazionarci, forse senza più la capacità critica di analizzarlo, se non guardando qualche film del passato”.

Però magari denunciamo di più eventi come il patriarcato o le relazioni tossiche. Oggi diventa più difficile perché siamo tutti individuabili, mentre una volta si riusciva anche a tacere certe cose. Forse oggi i social ci aiutano a diffondere trasversalmente questi temi.

Paolo Genovese: “Come cassa di risonanza dell’informazione sono molto importanti. Però, come tutte le cose, hanno i pro e contro perché anche quella valanga di informazione in cui chiunque si inventa una testata e scrive ciò che vuole…”.

Per quanto riguarda la recitazione, siete stati tutti straordinari e molto naturali, nessuno è andato sopra le righe. È stata proprio una grande direzione registica nel farvi fare questo scavo dentro di voi.

Lino Musella: “Sì, ma c’è anche un altro aspetto: sapevi che il regista aveva immaginato questa storia partendo da un romanzo, incontrando personaggi che avevano già avuto una serie di stratificazioni prima di arrivare lì. Questo è già una grandissima guida, perché se c’è qualcosa che non va ti corregge subito”.

Vorresti portare questo personaggio a teatro?

Lino Musella: “No però è un personaggio che ha qualcosa di profondamente artigianale, qualcosa che ha a che fare con un trucco, analogico. Noi siamo stati nel laboratorio vero di un rumorista e ti fa pensare: in teatro conosciamo bene le macchine medievali usate da Strehler ne’ La tempesta’, e a me ha fatto pensare molto a quello. Erano strumenti molto rudimentali che però ricreavano tutta la magia della macchina teatrale”.