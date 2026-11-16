Stasera, lunedì 16 novembre 2026, si riaccendono i riflettori sul Grande Fratello Vip, il reality show presentato da Ilary Brasi su Canale 5. Accanto alla conduttrice, in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della diciannovesima puntata del 16 novembre, cosa succederà?

Lunedì 16 novembre 2026 dalle ore 22.00 al via la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Ultime puntata del reality show che si appresa al gran finale previsto per lunedì 30 novembre 2026 con la proclamazione del vincitore. Al momento tre sono i finalisti, anche le finaliste visto che tre donne hanno strappato il biglietto per la finale. Si tratta di Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi che hanno vinto il televoto per diventare finaliste. Chi saranno i prossimi finalisti?

Intanto nella casa c’è sempre più tensione tra i vips e negli ultimi giorni non sono mancati scontri e battibecchi: dalla lista della spesa fino alle pulizie di casa. Fuori dalla casa, invece, il ciclone Alex Belli continua a farsi sentire dopo l’esperienza da Chef Executive nel GF Bistrot. L’ingresso di Alex non è passato inosservato, anzi il suo faccia a faccia con Roncaccia ha diviso sia dentro che fuori la casa. Sui social l’attore ha deciso di dire la sua una volta per tutte: «SI È UN GAME. Ma anche i giochi hanno bisogno di qualcuno disposto a giocare. Sono tornato per costruire qualcosa. Per trasformare un branco di “cavallette” in una brigata. Per dimostrare che dietro ogni spettacolo ci sono lavoro, rispetto e sacrificio. E alla fine, paradossalmente, mi sono ritrovato io a dover giustificare un ruolo che mi era stato affidato». Poi aggiunge: «NO. THIS IS NOT MY GAME. Non rinnego ciò che ho dato. Non cancello ciò che ho vissuto. Ma c’è un confine sottile tra stare al gioco e perdere il senso del gioco stesso. E allora, Signore e Signori questa sera servo la mia ultima portata. L’OBLIO. Ma questa volta non è quello che inghiotte me. È quello in cui scelgo di lasciare tutto questo. Il sipario cala. E questa volta non c’è nessun TO BE CONTINUED. GAME OVER». Possibile che Alex abbia deciso con questo post di dire addio per sempre al GF VIP?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 16 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto per la finale

Durante la diretta della dicianovvesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Megan Ria, Alessandro Varsi, Federica Morello e Andreas Muller? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa nella prossima puntata.

Stando ai sondaggi online il concorrente più salvato è Andreas Muller con il 44,38% tallonato da Federica Morella che raccoglie il 42,32%. Distaccati di tantissimi Varsi con il 9,19% e Megan con il 4,11%. Sarà la ex ballerina di Amici ad essere eliminata dalla casa?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: