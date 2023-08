Kerem Alisik ha conquistato il cuore degli italiani. L’attore turco, che interpreta Ali Rahmet Fekeli nella serie ‘Terra amara‘, ha svelato di amare il nostro Paese. Ma conosciamo meglio chi è e cosa ha anticipato sulla soap che sta facendo registrare ottimi numeri in termini di ascolti.

Intervista a Kerem Alisik, l’attore turco di Terra Amara

Kerem Alisik nasce a Instabul nel 1960. Inizialmente il suo sogno era fare il calciatore ma un brutto infortunio ha messo fine alla sua carriera nel mondo sportivo. Poi decide di seguire le orme dei genitori, Sadri Alisik e Çolpan Ilhan, iniziando la carriera di attore. Come Can Yaman, conquista la popolarità in Italia grazie ad una soap turca che viene trasmessa su Canale 5, dal titolo ‘Terra Amara’.

Interpreta infatti il ruolo di Fekeli, patrigno di Yilmaz. Si tratta di un uomo indurito dalla vita ma che ama recitare poesie. Un personaggio che ha dei tratti in comune con Kerem Alisik. Intervistato dal Magazine ‘Chi’, l’attore ha spiegato di amare fortemente il suo personaggio con il quale condivide la stessa morale e la capacità di mantenere la calma in situazioni difficili.

Ma i due hanno anche alcune differenze: “Io sono più dinamico, più sereno e ho un senso dell’umorismo che non troviamo in Fekeli. Il personaggio della serie, invece, con il suo linguaggio del corpo e la sua energia interiore, ha un approccio più serioso. In lui la speranza è alimentata dalla sofferenza“.

L’attore non nasconde di essere affascinato dall’Italia: “A luglio sono stato in Sicilia per una cerimonia di premiazione. Adoro la cucina italiana! Le fettuccine Alfredo e lo sfincione palermitano sono tra i miei piatti preferiti. Ci sono alcuni posti che rivisiterei, co me Positano, Amalfi, Capri e Taormina. Sono curioso di vedere Milano e a settembre ci andrò“.

Kerem ha anche scritto un libro di poesie: “Mentre studiavo in collegio ho iniziato a scrivere poesie malinconiche a mia madre e, in seguito, questa passione mi ha portato a pubblicare alcuni libri. Le poesie sono lo specchio della vita reale“. Tra le sue passioni vi sono anche la letteratura e guardare i film in bianco e nero.

Le anticipazioni su Terra Amara

Ma cosa succederà a Fekeli in Terra Amara? Dopo essere stato colpito da un grave lutto, l’uomo si ammalerà. Alla domanda del giornalista su cosa accadrà nella serie al suo personaggio, Kerem Alisik risponde: “Non vorrei rovinare la sorpresa dando troppe informazioni sulle prossime puntate. Posso solo dire che Fekeli è un personaggio forte e affronterà la vita, ma senza opporsi al proprio destino“.