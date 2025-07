Herbert Ballerina porta la sua comicità al Giffoni. L’attore e comico è stato uno dei talent della terza giornata del Festival e ha ricevuto il premio Ercole per “aver trasformato l’ironia in linguaggio e la leggerezza in intelligenza comica“. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato su un’eventuale prossima stagione del Bar Stella e sul suo rapporto con Stefano De Martino.

Intervista al comico e attore Herbert Ballerina a Giffoni 2025

Con il suo inconfondibile stile e umorismo, Herbert Ballerina arriva incontra i ragazzi del Giffoni e si ferma con loro per selfie e autografi. Noi di SuperguidaTv gli abbiamo chiesto di svelarci se anche il ‘Bar Stella’, come nel caso di Stasera tutto è possibile, sarà riconfermato.

Per citare un suo film, ‘Che bella giornata’ è stata oggi?

“Ma oggi è una giornata bellissima perché ho fatto tutta la settimana a girare e oggi mi serviva proprio un po’ di riposo e infatti sono venuto qui con i ragazzi che mi hanno fatto delle domande anche belle toste. A parte gli scherzi è tutto molto bello, è sempre un piacere, questo Festival è bellissimo mi chiamano, è bello, sono contento. Ero venuto nel 2010, sono passati 15 anni, direi bene“.

Qual è il tuo rapporto con Stefano De Martino. Tu sei uno dei protagonisti del Bar Stella nel ruolo del barista Luciano, poi è stato confermato Stasera Tutto è possibile nel 2026.

“Ma guarda, è stato un bellissimo incontro tra me e Stefano perché ci siamo trovati in un momento comunque particolare tutti e due della nostra vita. Io ho iniziato con lui un nuovo percorso, un percorso televisivo e ci siamo subito trovati. Lo devo ringraziare tanto perché comunque con Bar Stella, con stasera Tutto è Possibile sono tornato anche molto in voga. Poi ci troviamo molto bene, siamo amici, è stato un bell’incontro”.

Ci sarà ancora Bar stella?

“Non lo so, non lo so, vediamo”.

Ti abbiamo visto anche in LOL, Celebrity Hunted con Brenda Lodigiani che adesso ha avuto la condizione di Back off. Un programma da conduttore ti piacerebbe?

“Sì, mi piacerebbe, anche se a me piace sempre rompere le scatole al conduttore quindi se faccio il conduttore io mi devo rompere le scatole da solo però sì, mi piacerebbe. Forse c’è anche qualcosina che non posso svelare. Mi piacerebbe prima o poi“.