Chiara Grispo è una delle voci Disney più amate, da grandi e piccini. La cantante, che ha preso parte in passato ad Amici 15, è la doppiatrice italiana di Vaiana, protagonista del film ‘Oceania‘. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sulla sua vita, le sue passioni e i progetti futuri.

Intervista alla cantante Chiara Grispo

Come è nata la sua passione per la musica e il canto?

“Ho sempre cantato fin da piccolina. Il primo ‘segno’ è stato vedermi in una piccola pubblicità su Disney Channel perché avevo mandato per un concorso un video in cui cantavo e mi sono rivista in quella pubblicità. Per me è stato come un sogno, avevo 12 anni, e ho pensato che potevo farcela da sola anche se partivo da un paesino sperduto del Veneto. Ho iniziato a prendere lezioni di canto e di pianoforte e ho iniziato a crederci”.

Lei è conosciuta per essere una voce Disney ma quali sono le difficoltà nel doppiare un personaggio? Come ha fatto a entrare in questo mondo?

“Con Disney sono andata a fare un provino a Roma. Sono cresciuta con i loro film e non avevo mai fatto lezioni di doppiaggio. Ha sorpreso anche me quando mi hanno presa, è stato bellissimo.

Per quanto riguarda le difficoltà, ho doppiato il primo film quando avevo 19 anni. Mi sono ritrovata in un mondo nuovo, è stato molto, molto difficile perché non sapevo bene cosa mi aspettava. Loro sicuramente sono stati bravissimi ad aiutarmi, a insegnarmi, però è stata veramente dura perché non era più cantare come Chiara ma era cantare come Vaiana. Dovevo seguire, a parte la dizione, i respiri del personaggio, persino il suo modo di essere: quando sorride, bisogna sorridere. Quando è triste, bisogna essere triste. Non è più cantare come mi sento io, ma in base a come mi sente lei”.

Ha trovato qualcosa in comune con il personaggio di Vaiana, oppure si è dovuta immedesimare nella parte?

“Ci sono state molte energie ‘particolari’ tra me e Vaiana perché nel primo film lei è una ragazza che prende e lascia la sua isola, non ascolta nessuno, non ascolta suo padre che prova a fermarla. Parte e crede nella sua voce interiore. Io quando ho doppiato lei avevo 19 anni, ero appena andata via di casa perché avevo bisogno del mio spazio ed è successa esattamente la stessa cosa del personaggio. Poi nel secondo film, anche lì, ci sono state delle similitudini tra le nostre vite. È stato come vivere e crescere con Vaiana”.

Al TEDx di Belluno hai tenuto un talk dal titolo ‘La vera storia dietro una voce Disney’. Perché questo titolo, cosa c’è dietro?

“Ogni volta che sono salita su un palco è stato per cantare. Invece lì mi sono ritrovata a parlare della mia storia, di tutto quello che ho vissuto e che magari le persone non sanno. Per la prima volta mi sono trovata a dire cosa sento veramente al di là di quando mi esibisco. È stato bello perché è arrivato al pubblico e sono stata molto contenta di questo”.

Lei scrivi anche canzoni, con chi le piacerebbe collaborare in futuro? Ha un cantante preferito?

“Ho tantissimi cantanti preferiti nel senso che ascolto, a periodi, tantissima musica. Ho sempre scritto fin da quando ero più piccola, ad Amici ho portato le mie canzoni in inglese, poi ho fatto un progetto in italiano. Adesso sto scrivendo tanto in spagnolo per un altro progetto. Ho sempre avuto una predilezione per la musica internazionale e il suo sound.

Come artisti adoro Rosalia ma se pensiamo all’Italia mi piacerebbe fare un bel featuring con Fred De Palma proprio per questa internazionalità che ha anche lui”.

A proposito della sua partecipazione ad Amici 15, che esperienza è stata?

“Amici è stata un po’ la svolta nella mia carriera, come succede a tutti quelli che partecipano. Ero piccola, è vero, perché non avevo le spalle grosse come le ho adesso. È stata una scuola pazzesca per me perché in una settimana dovevamo preparare tre o quattro canzoni e arrangiarle. Ricordo che dovevo prenotare la saletta con il pianoforte e quindi mi svegliavo prima degli altri solo per avere la saletta per provare perché altrimenti avevo solo un turno.

È stata veramente tosta, dovevo provare tantissimo, però mi ha insegnato tanta disciplina e quindi sarò sempre grata di quella esperienza. È comunque un programma televisivo per cui ci sono certe dinamiche e magari avrei dovuto credere molto di più nel pubblico. Il pubblico durante il serale mi ha supportato tanto soprattutto quando Loredana Bertè mi diceva qualcosa di brutto, il pubblico era dalla mia parte”.

Lei è stata eliminata al ballottaggio contro Elodie, sente ancora qualcuno dei ragazzi di quell’edizione?

“Sì, Sergio (che ha vinto quella edizione, ndr) lo sento spesso. Anche Nek (direttore artistico della squadra blu, ndr) in realtà, è sempre contento quando faccio qualcosa di nuovo. Mi è rimasto molto vicino e sono felice di questo”.

Recentemente ti abbiamo visto sui social con Joe Romano, vincitore di Italia’s Got Talent in un video. Ti piacerebbe partecipare anche a qualche programma televisivo tipo Tale e Quale?

“Ho sempre pensato che la competizione sia controproducente per un artista, soprattutto per una come me che ha bisogno di esprimersi. Però dopo aver fatto Amici ho capito che in questi programmi si va per imparare e per far vedere chi si è. Se vinci bene, se no, non importa. Quindi sì, mi piacerebbe l’idea”.

Che progetti futuri ha?

“Sto scrivendo sia in italiano che in spagnolo per un progetto internazionale. Sono veramente troppo, troppo felice. Sto lavorando tantissimo per questa cosa e quindi sto facendo questo ponte tra l’Italia e il mondo latino-spagnolo”.

Il suo sogno più grande?

“Fin da piccola il mio sogno più grande era quello di cantare su un palco con le persone che cantano le mie canzoni che scrivevo in cameretta. È rimasto quello ma con la consapevolezza di voler arrivare alle persone e di poterle aiutare. Quando ero piccola, tanti artisti mi hanno aiutato moltissimo, con la musica, a superare dei momenti difficili. Questo è quello che vorrei fare anche io. Al di là del successo mi piacerebbe cercare di aiutarle”.