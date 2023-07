Al Festival delle Rose Rosse di Cascia le è stato consegnato il premio alla carriera. Bagno di folla per Sandra Milo che si è concessa a selfie e autografi. Di recente, la musa di Federico Fellini ha stupito tutti posando per la copertina di Flewid Book. L’attrice si è spogliata in occasione del Pride Month prestandosi come modella d’eccezione. La Milo anche questa volta non ha deluso dimostrando di essere sempre al passo con i tempi.

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo intervistata in esclusiva a Cascia in occasione del Festival delle Rose Rosse, una manifestazione che mette la donna al centro del racconto. L’attrice si è detta soddisfatta per il fatto che in Italia nascano nuovi premi: “L’arte serve all’uomo per andare avanti e conquistare nuovi traguardi. Sono felice e emozionata di assistere alla nascita di questo premio che apre la strada alla speranza”.

Un tema quello della violenza sulle donne che la tocca da vicino. In passato, l’attrice aveva dichiarato di essere stata picchiata dall’ex marito. L’attrice ha rivelato: “Non so se ad oggi sono riuscita a perdonare. So però che non riesco a portare rancore. La violenza è nata con Caino e Abele e io mi sono chiesta tante volte perché Dio non sia riuscito ad evitarlo e perché abbia punito Caino rispetto ad Eva e Adamo che avevano commesso un peccato più grave”.

Proprio alcune dichiarazioni di Sandra Milo in occasione dell’ospitata a Domenica In avevano sollevato un polverone mediatico. L’attrice aveva dichiarato che denunciare le violenze non serviva a nulla. Mara Venier dal canto suo era subito intervenuta prendendo una posizione netta sull’importanza della denuncia. Tornando a parlare di quell’episodio in studio, l’attrice ha rivelato: “Sono stata fraintesa. Io avevo detto che ognuno doveva essere libero di fare le proprie scelte. Io non mi sono sentita di denunciare il mio ex marito. Mi vergognavo per lui e non ce la facevo a parlarne. Un uomo che picchia o che violenta una donna deve farsi curare. Come è possibile che un uomo che dica di amare una donna arrivi al punto di volerla distruggere?. La punizione non serve e non non fa paura a nessuno”.

In conclusione, abbiamo chiesto a Sandra Milo se le piacerebbe partecipare ad un reality: “Tanti anni fa ho partecipato all’Isola dei Famosi e mi piacque tantissimo. Mi piacerebbe fare anche il Grande Fratello Vip”.