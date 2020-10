E’ stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”. I suoi modi di fare hanno in questi anni diviso l’opinione pubblica suscitando in alcuni casi anche indignazione. Stiamo parlando di Antonio Zequila che dopo aver smesso i panni di concorrente del reality ha indossato per un giorno quelli di opinionista. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Antonio ha voluto dire la sua su alcune situazioni che si stanno verificando nella casa del “Grande Fratello Vip” come ad esempio il flirt che sta nascendo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e sull’argomento di queste settimane, vale a dire l’Ares Gate. Zequila ci ha tenuto a difendere Tarallo mostrandosi solidale nei suoi confronti e bollando come baggianate ciò è emerso nella casa in seguito ad alcune dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Antonio non le manda poi a dire ad Antonella Elia, sua acerrima nemica, e sullo scontro avvenuto tra l’opinionista e Adriana Volpe preferisce astenersi dal giudizio qualificando entrambe come false. Zequila ci ha rivelato poi in esclusiva di essere stato contattato dagli autori per prendere parte alla nuova edizione come concorrente: “L’anno scorso quando sono uscito sulla scia dell’entusiasmo gli autori mi avrebbero rivoluto come concorrente in questa nuova edizione. Mi sarebbe piaciuto, non lo nascondo, però l’anno scorso mi ero raccontato abbastanza”. Siete d’accordo con lui o vi sarebbe piaciuto rivederlo in questa nuova edizione del programma?

Intervista esclusiva ad Antonio Zequila

Antonio, ti sta piacendo questa edizione del Grande Fratello Vip? Cosa ne pensi del cast?

Mi piace in ogni caso perché sono un appassionato di reality ed un estimatore di Alfonso Signorini. E’ un programma di intrattenimento in cui ci sono anche dei risvolti sociali molto importanti in un momento storicamente delicato.

C’è un concorrente in cui ti ritrovi di più e che consideri il tuo “erede” all’interno della Casa?

Non voglio fare l’immodesto ma di Zequila hanno buttato lo stampo (ride).

Qualche settimana fa avevi detto di tenere d’occhio Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Secondo te tra loro nascerà una storia o pensi che Elisabetta sia ancora influenzata dall’ex marito?

Sono sicuro che nascerà tra di loro una storia anche se Pierpaolo Pretelli ha fatto un’uscita infelice rivelando a Matilde Brandi che Elisabetta voleva fare l’amore con lui. Davvero poco elegante perché lui invece di tenerlo per sé ha messo in piazza questa confidenza. Alcune volte chi vive dentro la casa si dimentica di essere seguito 24h su 24 dalle telecamere.

Su Massimiliano Morra invece ti sei ricreduto? Su di lui avevi detto che recitava.

Massimiliano Morra ha dimostrato di avere una personalità abbastanza ambigua. E’ anche molto introverso e non risulta coinvolto nel gruppo. E’ un po’ l’Alain Delon dei poveri.

Pensi che il suo avvicinamento a Guenda sia frutto di una strategia?

Più che strategia lo vedo come un modo per parlare con qualcuno piuttosto che ritrovarsi ad interloquire con il muro.

Si è parlato molto in questa settimana del coming out di Gabriel Garko. Come commenti la sua decisione di mettersi a nudo in TV?

Ho apprezzato molto il suo gesto e gli faccio tanti complimenti. Conosco Gabriel da tanti anni, lo stimo come persona e come personaggio. Ha scelto un programma importante per liberarsi dai fantasmi che lo attanagliavano. Lui poi già aveva interpretato al cinema il ruolo di un gay malato nel film “Le fate ignoranti” ed era stato bravissimo. A volte la fiction supera la realtà.

Tu hai recitato anche nella serie “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”. Che idea ti sei fatto delle accuse fatte dalla Del Vesco e da Morra?

Conosco benissimo Alberto Tarallo che è stato anche il mio agente tanti anni fa. E’ una persona che ha iniziato dal nulla e che è riuscito a mettere su delle produzioni molto importanti. Tutte le persone che hanno parlato male di lui devono chiedergli scusa e dovrebbero solo ringraziarlo per il fatto di aver contribuito a renderli famosi. E’ stato sempre corretto nei miei confronti ed è anche un uomo molto simpatico. Gli sono solidale.

Quindi non esiste nessuna setta.

Sono tutte baggianate. Ci sono consuetudini che sono sempre esistite nel mondo dello spettacolo. E’ sempre esistito il sofà del produttore, il do ut des e c’è sempre stato uno scambio tra attori e produttori. Chi fa questo lavoro sa che esiste un mercato. Chi vuole accettare accetta altrimenti decide come me di fare un percorso di sacrifici. Dopotutto io sono diventato famoso a 42 anni. In poche parole, c’è chi si adatta e chi non si adatta al compromesso. C’è sempre il libero arbitrio e nessuno viene obbligato a fare qualcosa che non vuole.

Riguardo invece a Fausto Leali pensi che l’espulsione sia stata eccessiva?

Di Fausto Leali sono rimasto molto dispiaciuto perché lo conosco bene. Oltre ad essere un mio amico è uno dei cantanti migliori del panorama italiano. Fausto ha usato un’espressione senza riflettere abbastanza sulle conseguenze. Ha fatto un errore ed è giusto che abbia pagato.

Secondo te chi vincerà questa edizione?

Secondo me vincerà Tommaso Zorzi. E’ il più simpatico di tutti ed è un po’ il fulcro perché mantiene la casa in allegria. Infatti in questi giorni che si trovava nel cucurio la sua assenza si è fatta sentire.

Quindi Zorzi avrà la meglio su Patrizia De Blanck.

Patrizia è una mia cara amica e con la sua simpatia colora il programma. E’ un po’ fuori da certi meccanismi e non credo che abbia il pubblico giovanile dalla sua parte.

Ma tu hai un po’ nostalgia della casa?

Ho nostalgia dei contenuti che sono venuti fuori nella casa. Avendo tanto tempo a disposizione nella casa si ha modo di riflettere e spesso ci si sfoga tirando fuori quello che si ha dentro.

Ti piace Antonella nel ruolo di opinionista?

Non mi piace assolutamente. La trovo fuori luogo. Non è stata una donna vincente e ha dato un pessimo esempio l’anno scorso aggredendo e offendendo le donne presenti nella casa. Io personalmente non l’avrei scelta. Al suo posto avrei scelto l’infermiera che sta combattendo in ospedale per curare i pazienti affetti da coronavirus piuttosto che un’oca che starnazza.

Ti hanno mai contattato per ricoprire il ruolo di opinionista?

Non mi hanno contattato anche se l’anno scorso quando sono uscito dalla casa sulla scia dell’entusiasmo gli autori mi avrebbero rivoluto come concorrente in questa nuova edizione. Mi sarebbe piaciuto, non lo nascondo, però l’anno scorso mi ero raccontato abbastanza. Il ruolo dell’opinionista mi piacerebbe anche se devo riconoscere che Pupo lo sa fare molto bene perché ha sempre la battuta pronta.

In questi giorni sono volati stracci tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Antonella ha definito in un’intervista Adriana una falsa amica. Adriana però non se l’è fatta passare sotto il naso e ha mostrato le prove. Considerando i tuoi contrasti con entrambe, tu da che parte stai?

Tra l’una e l’altra non saprei scegliere perché entrambe sono la personificazione dell’ipocrisia. Secondo me si tratta di una discussione in cui una è più falsa dell’altra. Mi astengo dal giudizio.

Qualche tempo fa si era parlato di un flirt con Mila Suarez. Oggi Mila si sta frequentando con Elisa De Panicis. Te lo saresti mai aspettato? Pensi che sia una storia costruita a tavolino?

Sono per il libero arbitrio ma quando non si viene più chiamati in televisione le persone si inventano di tutto.

Ti rivedremo in TV? C’è qualche progetto a cui ti stai dedicando?

Ci sono molti progetti a cui mi sto dedicando. Sto lavorando ad un film che avrà come soggetto un prete che si innamora di una donna e che per amore rinuncia all’abito talare. In questi giorni ho ricevuto una proposta per una produzione in costume sugli Scaligeri e mi ritroverò sul set assieme a Fabio Testi. Posso dire che mi rivedrete in TV molto presto perché sono in ballo due progetti.