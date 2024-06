Intelligente, versatile, bellissima e ironica: Virginia Raffaele è davvero un’artista a tutto tondo. Riesce a spaziare con maestria dalla tv al cinema e perfino al teatro dove i suoi spettacoli fanno sempre il tutto esaurito. Ieri, la Raffaele ha ricevuto alla Casa del Cinema di Roma il Premio Anna Magnani come miglior attrice dell’anno grazie alla sua interpretazione nel film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani. Elegante in un abito lungo bianco e nero che risaltava la sua femminilità, l’attrice è salita sul palco per ritirare l’importante riconoscimento. L’evento, dedicato alla memoria dell’importante attrice romana, è stato organizzato dalla direttrice artistica Francesca Piggianelli.

Intervista a Virginia Raffaele, vincitrice del premio Anna Magnani

Noi di SuperGuida TV, presenti all’evento, abbiamo video intervistato in esclusiva Virginia Raffaele. L’attrice ha parlato ai nostri microfoni dello straordinario successo ottenuto dal film ambientato a Pescasseroli, tra le montagne abruzzesi. “Un mondo a parte” ha superato i 7 milioni di incassi presidiando il box office per settimane.

L’attrice si è detta entusiasta ma anche sorpresa per questo incredibile risultato: “E’ un film che ha una verità così profonda che è riuscito ad arrivare alle persone. Gli attori che hanno recitato sono persone che non fanno questo mestiere e questo ha contribuito ancora di più al successo. E’ stata una scoperta sapere che la storia raccontata nel film avviene più spesso di quello che immaginiamo. E’ incredibile l’eco che ha scaturito questo film”.

Il Premio Anna Magnani è la più importante manifestazione dedicata alla memoria della grande attrice, figura preminente della romanità. Alla città di Roma la Raffaele è particolarmente legata: “Sono nata a Roma e mi sento onorata di ricevere questo premio. Mi sento anche un pesce fuor d’acqua perché i discorsi non li so fare, mi impappino. Anna Magnani amava le donne vere, i personaggi veri e intensi, anche in quello c’è l’errore. Secondo me una mezza risatina gliel’ho strappata”.

Per Virginia Raffaele è stato un anno intenso: prima il programma “Colpo di luna” e poi il tour in teatro con lo spettacolo “Samusà”. A tal proposito, l’attrice ha dichiarato: “Nonostante la stanchezza, il mio bagaglio cresce sempre di più. Questo mestiere è bello perché non si finisce mai di imparare e di emozionarsi”.

Sulla possibilità di rivederla al Festival di Sanremo come conduttrice, la Raffaele ci scherza su: “Se mi chiamano, vedremo”.