Andrà in onda lunedì 18 dicembre in prima serata su Raiuno “Napoli Milionaria”. Dopo “Natale in Casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì” e “Filumena Marturano”, prosegue la collection delle commedie di Eduardo De Filippo. Con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, e la regia di Luca Miniero, per una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, la commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano, con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro, è un nuovo capitolo dell’ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano e internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di Servizio Pubblico, dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese.

Intervista a Vanessa Scalera protagonista di Napoli Milionaria

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Vanessa Scalera. L’attrice ci ha parlato del suo personaggio, Donna Amalia: “Il regista Luca Miniero mi ha fatto delle proposte che io trovato giuste. E’ un personaggio difficile perché vive di tre fasi nella storia. L’approccio fondamentale è stato immergermi nel vicolo Scassacocchi a Forcella in cui tutto sembrava rimasto come era all’epoca. Ho fatto amicizia con gli abitanti del luogo, mi sono aperta all’incontro con l’altro e ho respirato quell’umanità”.

Abbiamo chiesto a Vanessa a quale situazione oggi riferirebbe la frase emblematica “Addà passà ‘a nuttata”: “E’ una frase che è stata scritta da Eduardo ma che non si riferisce solo alla malattia della bambina. Fino a quando esisteranno le guerre, le nottate saranno sempre più nere”.

Sulla sintonia tra lei e Massimiliano Gallo, dice in modo ironico: “La sintonia tra noi è al 100 per cento e spero che il pubblico la recepisca”.