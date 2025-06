Beautiful è tornata in Italia. Dopo Roma, il cast della soap opera americana si trova a Napoli per girare alcune scene delle nuove puntate che saranno trasmesse sul canale CBS negli Stati Uniti e arriveranno nel corso del 2026 anche in Italia. Protagonisti della trasferta italiana sono Katherine Kelly Lang, John McCook, Thorsten Kaye e Jack Wagner, al suo ritorno sul set della soap a distanza di dieci anni. Nei nuovi episodi, Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye), ed Eric (John McCook) si recano in Italia per affari legati alla Forrester Creations, ma dietro la trasferta c’è un secondo fine: convincere Ridge che la donna della sua vita è ancora Brooke. A complicare tutto sarà il ritorno sulla scena di Nick pronto a riconquistare Brooke.

“Beautiful”, intervista esclusiva a Thorsten Kaye

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Thorsten Kaye, l’interprete di Ridge nella soap. L’attore si è detto entusiasta di aver potuto rivedere Napoli nel clima di festa per la vittoria dello scudetto: “Sono stato felice di vivere questa gioia per la vittoria. Ho ritrovato nei napoletani quella passione e quella genuinità che li contraddistingue”.

Tra due anni Beautiful festeggia un traguardo importante, 40 anni dalla prima messa in onda. Sul segreto della longevità della soap, amatissima in particolare dal pubblico italiano, Thorsten non ha dubbi: “Penso che alla gente piaccia sentire parlare di amore. E poi c’è Katherine e la gente la vuole vedere”.

Sono ormai più di dieci anni che Thorsten interpreta Ridge: “Mi ha regalato tredici anni di lavoro e di questo non posso che essere grato anche perché per un attore è difficile trovare un lavoro continuativo. Ridge mi ha permesso di conoscere qualcosa in più sulla moda”. Thorsten Kaye ci dato qualche anticipazione sugli episodi che vedremo in onda il prossimo anno: “L’amore tra Ridge e Brooke può essere definito tossico ma il sentimento che li unisce è più forte della sofferenza che possono provare ogni volta che si separano”.

Chiediamo poi a Thorsten se c’è una canzone in particolare che Ridge dedicherebbe a Brooke. La sua risposta è stata esilarante: “Dont’ break my heart ovvero non mi ferire”. L’attore ha confessato poi la sua difficoltà a girare determinate scene: “E’ complicato lavorare in una soap come questa perché c’è mancanza di tempo e soprattutto non si sa bene che direzione prende il personaggio”.