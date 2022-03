Sonia Bruganelli ha dichiarato che la sua esperienza come opinionista al “Grande Fratello Vip” è stata unica ed irripetibile, terminata la quale tornerà al suo lavoro di produttrice. Ci eravamo abituati però ai suoi giudizi taglienti. Il pubblico all’inizio era sospettoso nei confronti di Sonia Bruganelli. Molti pensavano che la sua presenza fosse dovuta all’endorsement del marito Paolo Bonolis. Sonia invece ha dimostrato di essere meritevole di stare seduta su quella sedia accanto ad Adriana Volpe. Tra poche settimane ci sarà la finale del reality. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Sonia Bruganelli ha tracciato un bilancio di questa esperienza. Si è detta soddisfatta e a proposito delle rivelazioni del reality ha fatto i nomi di Carmen Russo e Giucas Casella.

A fare la differenza per Sonia sono stati i personaggi più conosciuti, quelli per altro, che avevano più da perdere. D’altronde, come ha sottolineato l’opinionista, alcuni giovani hanno avuto minore possibilità di farsi conoscere considerando la breve permanenza nella casa. Sonia Bruganelli ha poi voluto replicare ad Adriana Volpe che in un’intervista le aveva lanciato una frecciatina. Adriana aveva infatti dichiarato che per il prossimo anno, Sonia avrebbe deciso di tornare in veste di opinionista solo se fosse stata corteggiata. La Bruganelli ha attaccato: “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…”

Come candidata per la sua sostituzione, è stato fatto il nome di Soleil Sorge. Una proposta che Sonia ha valutato come molto attendibile. La Bruganelli boccia invece Paolo Bonolis alla conduzione del Grande Fratello Vip: “Non sarebbe adatto”, ci dice. In questa edizione è stata applaudita sul web anche per le sue reazioni ad Alfonso Signorini. Ricordiamo ancora quando fu zittita durante una puntata e abbandonò lo studio. Sonia ci ha spiegato però che con Alfonso non ci sono mai stati malumori: “Abbiamo avuto quel momento circoscritto in puntata in cui mi ha azzittita e io ho reagito. Con Alfonso mi trovo bene perché è una persona diretta come lo sono io. Preferisco una persona come lui che mi dice le cose in faccia piuttosto di chi davanti mi fa le moine e poi rilascia dichiarazioni al vetriolo”. Con chi ce l’avrà?

Sonia Bruganelli, l’intervista

Sonia, tra poche settimane finirà il Grande Fratello Vip. Tirando le fila di questa esperienza, qual è il bilancio?

E’ un bilancio molto positivo. E’ stata un’esperienza nuova, divertente e impegnativa. E’ un programma molto seguito e non immaginavo che potesse portarmi tutta questa popolarità. Ci sono persone che sono addirittura andate e ripescare foto di quando ero bambina. Sono meccanismi che avevo vissuto fino a questo momento per interposta persona. Anche gli insulti sono diventati più carini.

Chi è stata la vera rivelazione di questa edizione?

Conoscevo solo i personaggi più famosi. All’inizio avevo dato per scontata Carmen Russo e mi chiedevo cosa potesse dare alla casa. Con il senno di poi mi sono resa conto di quanto sia stata lucida, attenta e di come sapesse gestire i rapporti in maniera serena. L’ho rivalutata nel tempo. Era entrata in sordina e io l’ho anche punzecchiata perché non prendeva posizione. Ha fatto un ottimo percorso all’interno della casa. Anche Giucas Casella mi ha stupito. Non avrei mai pensato che potesse arrivare alla fine preservando la sua positività e la sua giovialità. Ha preso posizione anche contro Nathaly. I famosi mi hanno stupito di più rispetto ai giovani. A parte Alex Belli che non riuscirei a decifrare come personaggio all’interno della casa, gli altri giovani non mi hanno meravigliato né in positivo né in negativo. C’è differenza tra chi lo spettacolo lo ha fatto, chi ha fatto la gavetta e chi invece no. Non sono tutti uguali. Persone come Carmen Russo, Katia Ricciarelli e Kabir Bedi avevano più da perdere rispetto ad altri che prima di questa esperienza facevano poco o niente.

E chi invece ti ha stupito in negativo?

Non conoscevo Alessandro Basciano ma credo che avrebbe potuto dare di più agli altri all’interno della casa. Mi è dispiaciuto molto all’inizio per Nicola Pisu perché aveva un’infatuazione con Miriana e si è illuso. Anche Gianluca non ha avuto tempo di farsi conoscere e lo stesso è avvenuto per Andrea Casalino. Mi ha sorpreso invece Gianmaria. L’ho ostacolato in tutti i modi e l’ho preso in giro in modo ironico. Gianmaria è rimasto invece quattro mesi ed è uscito per motivi di lavoro. Ha guadagnato in credibilità visto che prima mi sembrava un ragazzo che andava solo in giro sulle copertine dei giornali.

Adriana Volpe aveva partecipato prima come concorrente, lo stesso anche Antonella Elia. Tu da concorrente entreresti mai nella casa del Grande Fratello Vip?

Assolutamente no. Non c’entrerei adesso ma non sarei entrata nemmeno prima. Non riuscirei a stare lontana dai miei affetti. Poi sarebbe nel mio caso un suicidio annunciato visto che mi nominerebbero subito. Non ce la farei a condividere un’intimità forzata con altre persone. Forse se me lo avessero proposto a 20 anni ci avrei fatto un pensierino. Penso che sia un’esperienza faticosa non solo per chi si trova dentro la casa ma anche per chi è fuori soprattutto oggi che sui social i commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati.

In un’intervista, Adriana Volpe si è lasciata andare ad un commento su di te asserendo che tu staresti mettendo le mani avanti per il prossimo anno e che vorresti essere “corteggiata” per rimanere a ricoprire il ruolo di opinionista. Cosa vuoi replicare?

Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…

L’esperienza del Grande Fratello Vip sta dimostrando che in televisione saresti perfetta anche in veste di conduttrice. Non ti piacerebbe condurre un programma tutto tuo o temi un conflitto di interessi in famiglia?

Mio marito mi ha detto che non sarei adatta a ricoprire il ruolo di conduttrice. Ha perfettamente ragione. Non ho i tempi. Stare in televisione è un conto, fare la televisione è un altro. Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista.

In merito ad Alfonso Signorini, si è vociferato di alcuni malumori tra te e lui.

Abbiamo avuto quel momento circoscritto in puntata in cui mi ha azzittita e io ho reagito. Con Alfonso mi trovo bene perché è una persona diretta come lo sono io. Preferisco una persona come lui che mi dice le cose in faccia piuttosto di chi davanti mi fa le moine e poi rilascia dichiarazioni al vetriolo.

Intanto, so che tornerai anche con una nuova stagione de “I libri di Sonia”. Sono previste delle novità? Il libro che hai ora sul comodino?

Sto leggendo “Corpi minori” di Jonathan Bazzi. Un libro bellissimo che consiglio a tutti. Ho avuto la fortuna di intervistare Jonathan quattro anni fa su consiglio della mia amica Teresa Ciabatti. Era già un bravissimo scrittore e ora ha fatto un percorso di crescita a livello di qualità di scrittura. Per quanto riguarda “I libri di Sonia” ci sarà una nuova edizione, la quarta, che vedrà fra i protagonisti da Chiara Tagliaferri a Concita De Gregorio, passando per Selvaggia Lucarelli e Francesca Neri. Leggere è la mia più grande passione e poter incontrare gli autori di libri che mi hanno emozionata e mi hanno fatta pensare è stato un grande privilegio oltre che una grande soddisfazione personale.

Il prossimo anno, ce la vedresti bene Soleil ni panni di opinionista?

Assolutamente sì. Credo che per fare l’opinionista si debba essere una voce fuori dal coro, controcorrente. Io ci vedrei bene anche Katia Ricciarelli. Deve trattarsi di un personaggio che divide il pubblico.

Ti sei espressa più volte a favore di Soleil. Le inquiline della casa hanno attaccato Signorini ma anche voi opinioniste, colpevoli di fare quadrato attorno a Soleil. Non pensi che Soleil abbia ricevuto un trattamento di favore?

Non conosco Soleil e non la conoscevo prima che entrasse al Grande Fratello Vip. Dalla nomea che aveva mi risultava anche piuttosto antipatica. Da parte degli autori non c’è stato nessun tipo di pressione perché la difendessi. Ho provato per lei a pelle simpatia quando ho notato che amava stare al centro dell’attenzione e che riusciva a creare delle dinamiche televisive e da allora l’ho sostenuta perché funzionale al programma. Soleil non diventerà forse mai mia amica né ci uscirò insieme a cena ma da opinionista penso che si meriterebbe la finale.

In queste ore è circolata l’indiscrezione che i tuoi attacchi a Miriana Trevisan sarebbero dettati dal fatto che in passato la showgirl aveva sparato a zero su Paolo. C’entra qualcosa?

Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto. Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso. Non è la tipologia di donna che ammiro.

E’ vero che Paolo sarà presente alla finale del Grande Fratello Vip? Sappiamo che ha posto una condizione però…

Non lo so se Paolo potrà prendere parte alla finale perché in questo caso entrano in campo dinamiche contrattuali. Se però dovesse esserci ne sarei felice. Paolo mai come quest’anno ha seguito il Grande Fratello Vip (ride).

Quali nuovi progetti televisivi avete con Paolo? Riproporrete i vostri format?

Credo che “Avanti un altro” avrà vita lunga e verrà riproposto la prossima stagione. Con Paolo però abbiamo pensato a nuovi progetti e con la Sdl stiamo creando dei format. Alcuni magari andranno sui canali satellitari e altri invece verranno testati per la tv generalista.

Il popolo del web a grande richiesta vorrebbe però Paolo Bonolis come conduttore del Grande Fratello Vip.

E’ impossibile. Sottoscrivo che questa cosa non potrà mai accadere. Paolo già non riesce a concepire il fatto che delle persone vivano rinchiuse per sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip. Se fosse lui il conduttore li farebbe uscire dopo cinque puntate. Non andrebbe neanche a sottolineare i tradimenti, le liti. Paolo tende a cercare la battuta e a sdrammatizzare. Lui è l’opposto rispetto a quello che si richiede al conduttore del Grande Fratello Vip.

Un’ultima domanda che potrebbe sembrare banale. Parliamo di look. Hai ceduto anche tu alla frangia.

La frangia per me era un tabù perché l’ha sempre portata mia madre. Io ovviamente volevo differenziarmi. Poi il mio hair stylist Germano Sgambelluri mi ha convinta e devo ammettere che mi piace anche l’idea di assomigliare alla mia bellissima mamma.