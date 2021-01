La sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip fece parecchio discutere. Accusato di sessismo per aver pronunciato delle frasi nei confronti di Elisa De Panicis, il veterano dei reality Salvo Veneziano fu squalificato. A distanza di un anno da quella partecipazione, Salvo ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe rivelandoci degli inediti retroscena su quella vicenda. In questi giorni però non è passato inosservato un video da lui pubblicato sui social inerente la partecipazione di Giulia Salemi in un reality spagnolo. “In ogni reality trova l’amore”, recitava la didascalia. Apriti cielo. I fan di Giulia Salemi si sono riversati sul web difendendo la loro beniamina e insultando Salvo. Un post che aveva ricevuto anche il like del padre di Pierpaolo Pretelli, poi tolto dopo il rumore mediatico. Nelle scorse ore, Salvo Veneziano ha avuto una diffida da parte dei legali della Salemi e si è detto interdetto perché il suo non voleva essere un attacco a Giulia ma una provocazione. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Salvo ci ha spiegato cosa è successo e ci ha detto cosa pensa anche di Pierpaolo Pretelli. Ha parlato di finzione riguardo il rapporto di Pierpaolo con Elisabetta Gregoraci definendolo anche uno stratega all’interno della casa. Poi è passato a fornirci interessanti dettagli in merito alla vicenda che lo ha visto protagonista. Ha confessato di essersi sentito una pedina e di esserci rimasto male per il comportamento avuto da Alfonso Signorini. Dopo la sua squalifica ci fu anche una pesante litigata dietro le quinte tra Signorini e Pupo, colpevole di averlo difeso, ha aggiunto l’ex partecipante. A contendersi il podio i questa edizione saranno secondo lui Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Sulla polemica che ha investito Antonella Elia dopo il triste siparietto con Samantha De Grenet, Salvo non ha dubbi. “Antonella Elia va subito sospesa e tolta dal programma. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo”, ha dichiarato. Gli chiediamo anche se nel futuro volesse ancora giocarsi la carta del reality e in proposito ci racconta che proprio la moglie gli ha detto di proporsi per “L’isola dei famosi”. Salvo però è incerto e dubbioso per via della sua fobia per gli aerei. Naufrago sì o naufrago no? Ai posteri l’ardua sentenza!

Intervista esclusiva a Salvo Veneziano

Salvo, dopo che hai pubblicato il video inerente la partecipazione di Giulia Salemi in un reality spagnolo il web è insorto e proprio qualche giorno fa hai ricevuto una diffida dai suoi legali. Qual è stata la tua reazione?

Sono rimasto interdetto. Come prima reazione ho insultato in privato su Instagram chi mi ha mandato la diffida. Poi ho cercato di darmi un controllo considerando che non sono un bambino e ho 45 anni. Ora ho passato tutto al mio legale. La mia voleva essere una provocazione e non un attacco a Giulia Salemi. Non volevo puntarle il dito additandola come una poco di buono ma volevo mettere in luce il suo comportamento qualificabile a mio avviso come una strategia. Dopo l’esperienza del reality in Spagna, lei ha avuto un flirt prima con Monte e ora con Pretelli. Non mi immaginavo che da questo video si scatenasse un putiferio. Ormai si parla di bullismo con molta facilità. Bisognerebbe riflettere invece prima di usare certi termini.

Hai ricevuto delle minacce?

Ho ricevuto tantissime minacce ma ormai mi ci diverto perché sono tutti leoni da tastiera. Nel giro di due giorni, sono aumentati anche i followers.

Un post che tra l’altro ha ricevuto anche il like del padre di Pierpaolo Pretelli che a quanto pare ha perorato la tua causa.

Non me ne ero accorto e mi ha avvisato Stefano Bettarini con cui mi sento tutti i giorni. Dopo gli attacchi, il padre di Pierpaolo però ha tolto il like.

Eventualmente entreresti nella casa per un confronto con Giulia Salemi?

Assolutamente no. Ormai il mio Grande Fratello si è concluso.

Pensi che Giulia sta usando Pierpaolo come ha fatto con Francesco Monte?

Sta facendo un copia e incolla. In alcuni casi, il flirt nasce come un gioco per poi trasformarsi in qualcosa di più serio. Quando si è lasciata con Monte ha sofferto molto e ora fortunatamente si è ripresa. Pierpaolo sta giocando in una maniera incredibile. Sicuramente starà pensando al grande Taricone quando ha avuto successo nella prima edizione. Vuole fare il Taricone della situazione ma di Pietro c’è n’è uno solo. Non è più credibile. Dopo i pianti, in meno di 23 ore ha dimenticato la Gregoraci.

Quindi con Elisabetta è stata una recita.

Ha recitato e di lei non gliene fregava proprio niente. Elisabetta, da mamma e con grande pudore, ha sempre mantenuto il controllo. Quando si hanno figli in casa ci si pensa due volte. Lui ha finto con lei.

Questa edizione si farà ricordare anche per gli squalificati. Mi riferisco in particolare a Filippo Nardi e a Stefano Bettarini. Anche tu come loro ti sei sentito una pedina del programma quando sei stato squalificato?

Inizialmente non mi sono sentito una pedina mentre successivamente ho provato questa sensazione. Sono stato buttato in pasto ai leoni. All’inizio si sono dimostrati tutti amici, fratelli e sorelle e poi per fare ascolti mi hanno trattato come carne da macello. Ci sono rimasto male anche per un altro fatto.

Dimmi.

Quando ho fatto il colloquio con Alfonso Signorini, lui scherzando mi disse: “Sai che nella casa è pieno di belle fanciulle, tu che farai?”. E io gli risposi che ero sposato e che se fossi stato single avrei approfittato. In quel momento ho ripetuto le stesse identiche parole che avevo detto nella casa e che erano rivolte a Elisa De Panicis. Lui si è messo a ridere, mi ha abbracciato e mi ha detto che mi voleva nella casa. Quando poi ero nella casa dopo aver brindato con gli altri non ho pensato alle conseguenze di quelle parole proprio perché ho pensato che se non mi avevano detto nulla prima non lo avrebbero fatto dopo. Dopo la squalifica, con Alfonso abbiamo pianto nei camerini e ci siamo abbracciati. Poi però in trasmissione mi ha fatto una ramanzina davanti a milioni di italiani. Ci sono rimasto davvero male. Da quel giorno è iniziata la mia battaglia contro Alfonso e qualsiasi cosa venga fatta sbagliata io lo faccio notare.

Bettarini ora ha intrapreso azioni legali. Tu ci hai mai pensato?

Non sono un tipo che intende intraprendere azioni legali. Il Grande Fratello mi ha creato nel 2000 e le persone che ci lavorano le conosco da 20 anni. Sono molto affezionato a loro e per questo non lo farei mai. Io non attacco il programma in sé ma chi fa le diversità. Perché hanno lasciato Oppini nella casa? Ha detto delle cose molto più gravi rispetto a quelle di Nardi e si è comportato peggio di Bettarini.

Cosa pensi di Dayane Mello? Anche lei era da squalifica?

Ho visto un video di questa ragazza in cui diceva: “noi balliamo come i negri”. In quel caso era lecito dire negro? Sono rimasto spiazzato perché Fausto Leali l’hanno squalificato per aver usato lo stesso termine.

Qualcuno ha fatto notare che squalificano i concorrenti ma permettono ad Antonella Elia di essere violenta. Cosa ne pensi? Meriterebbe di essere cacciata come opinionista?

Antonella Elia va subito sospesa e tolta dal programma. Non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna soprattutto considerando che Samantha De Grenet ha superato una brutta malattia. E’ stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Antonella e tirare le orecchie al conduttore. La violenza va sempre condannata. Pupo invece è perfetto come opinionista. Dice sempre la verità e parecchie volte mi ha anche difeso. Su alcune squalifiche non era d’accordo. Ricordo che quando fui squalificato, lui e Alfonso litigarono pesantemente dietro le quinte. E anche quando mi difese in puntata, Alfonso lo mise a tacere.

In questa edizione ci sono figli e figliastri, insomma.

Tanti non parlano perché hanno paura di non lavorare più. Se Alfonso sbaglia va detto. E’ un essere umano come tutti.

Chi avrà la meglio in questa edizione?

Secondo me sono in due a contendersi il podio: Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Sono convinto anche che Tommaso sarà il prossimo opinionista.

Chi è il concorrente che sta facendo più strategia?

Pierpaolo sta facendo molte strategie. Fino all’ingresso della Gregoraci nessuno lo prendeva in considerazione. Lui si deve affiancare a qualcuno per far parlare di lui. Vive di luce riflessa. Senza la coppia, lui non esiste.

Dopo il Grande Fratello Vip, c’è la voglia di partecipare ad un altro reality? Hai ricevuto qualche proposta televisiva interessante?

Per me il capo di tutti i reality è il Grande Fratello. Mia moglie mi ha detto di propormi anche per l’Isola dei Famosi. Ho la fobia dell’aereo e sarebbe un massacro per me. Mi piacerebbe però fare un’altra esperienza.

Intanto la ristorazione è uno dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus. Come stai andando avanti? Sei ottimista?

Sono poco ottimista perché siamo in un’emergenza che secondo me durerà ancora per quest’anno. Con le pizzerie da asporto ho registrato un calo del 20%. Sono sicuro che purtroppo alcuni che hanno chiuso non riapriranno più. E’ un vero disastro.