Aveva fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip poche settimane fa. La sua eliminazione ha spiazzato i fan del programma che avevano iniziato ad apprezzarla e a supportarla. Patrizia Pellegrino è soddisfatta però della sua esperienza. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, la Pellegrino ha deciso di rimettersi in gioco cogliendo il reality come un’occasione di rilancio. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Patrizia Pellegrino ha dichiarato di aver accolto l’invito a partecipare per mancanza di altri impegni.

Patrizia Pellegrino è stata accolta nella casa da tutti anche se ha rivelato di aver incontrato l’ostilità di alcune persone. Sul web in molti hanno criticato la sua eliminazione facendo un appello agli autori del programma e chiedendo di far partecipare Patrizia nella prossima edizione del reality. Patrizia ci ha confidato che ci farebbe un pensierino solo se fosse Alfonso Signorini a chiederglielo. Patrizia ha poi ammesso di essersi pentita per i giudizi dati all’inizio su Alex Belli e Soleil Sorge. Giudizi per cui è stata criticata anche in famiglia, in particolare dai figli Arianna e Tommaso.

A deludere Patrizia è stato Gianmaria Antinolfi. Si aspettava che la salvasse considerando la situazione delicata. La Pellegrino fa invece il tifo per Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino si prepara a debuttare nuovamente in teatro. Da marzo del prossimo anno andrà in scena al Teatro Manzoni di Roma lo spettacolo “Sexy & Indecise” in cui reciterà assieme a Milena Miconi.

Patrizia Pellegrino, l’intervista

Patrizia, l’esperienza del reality non ti era nuova. Nel 2004 aveva partecipato infatti all’ “Isola dei famosi”. Cosa ti ha convinta a rimetterti in gioco al Grande Fratello Vip?

Purtroppo rispetto a quando ho iniziato a lavorare negli anni 80 le possibilità di fare qualcosa in televisione sono diminuite. Le proposte non arrivavano e siccome ero libera fino a marzo del prossimo anno ho deciso di partecipare al reality. E’ stato un modo per farmi conoscere da chi prima non aveva avuto modo di farlo, per rimettermi in gioco, per imparare dagli altri. Sono una persona molto curiosa e mi interessa sempre scoprire persone nuove.

Nella casa, ti sei sentita subito accolta o hai avuto difficoltà?

All’inizio mi sono sentita abbastanza accolta. Gli altri inquilini della casa mi hanno teso la mano anche se alcune persone sono state un po’ più ostili e poi lo sono rimaste fino alla fine. In linea di massima, sono andata d’accordo con tutti.

Hai parlato di persone ostili. A chi ti riferisci?

Sono stata e sono tutt’ora una grande amante della musica e del bel canto. Condividere la casa con Katia Ricciarelli è sempre vista come un’occasione meravigliosa da non perdere. Ho dovuto cercare di conquistarla e non è stato facile. Penso però di esserci riuscita tanto che quando ha saputo di quello che mi era capitato nella vita mi ha chiesto perché io non mi fossi confidata con lei. Ho sempre evitato di fare la vittima anche perché non solo io ho avuto disgrazie nella vita.

Ti saresti mai aspettata l’eliminazione?

Certo anche se magari pensavo di rimanere una o due settimane in più. Essendo entrata dopo rispetto agli altri mi ero convinta che gli altri avevano un loro modo di vivere e di essere che non avrebbero voluto condividere con nessun altro. Sapevo che sarei stata nominata. Sono stata felice lo stesso perché da quando sono tornata a casa sono stata inondata di messaggi di persone che mi hanno dimostrato il loro affetto. Tutto questo è un grande successo perché vuol dire che nonostante il breve tempo di permanenza sono riuscita a farmi apprezzare e conoscere.

Sul web in molti hanno fatto un appello chiedendo di farti partecipare dall’inizio nella prossima edizione del reality. Se ci fosse questa possibilità accetteresti?

Non lo so. Ci dovrei riflettere. E’ una domanda che non mi sono posta seriamente. Ho uno splendido rapporto con Alfonso Signorini, che vedrò fino a marzo. Vedremo cosa succederà. Nel caso in cui Alfonso me lo dovesse chiedere potrei anche pensarci ma al momento non so cosa succederà e quali saranno i miei prossimi progetti.

C’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti?

Non rifarei quei commenti su Alex Belli e Soleil Sorge che mi hanno fatto entrare a gamba tesa nella casa. Non conoscendoli non avrei dovuto. Conoscevo già Alex e sapevo che era una persona simpatica. I commenti che ho fatto mi hanno fatto apparire agli occhi degli altri come una rompiscatole e portatrice di negatività. Prima di entrare mi era stato chiesto chi mi piacesse di più e chi meno. Ho risposto in base alle mie sensazioni ma è passato un messaggio di stroncatura. Non volevo dare un giudizio affrettato senza conoscere le persone.

Vivendoli nella casa, che sensazioni hai avuto? Che idea ti sei fatta sulla loro storia?

Penso che Alex sia un uomo bisognoso di amore. Sentendosi isolato da tanti giorni, ha deciso di ricrearsi il suo mondo all’interno della casa. Lui si è creato i suoi affetti, Davide come amico e Soleil come compagna. L’ha fatto per sopravvivere all’interno della casa.

In realtà anche con Manila Nazzaro non è stato subito feeling. Poi però vi siete avvicinate molto.

Conoscevo Manila già da un po’ di anni. Essendo io una persona curiosa mi piace conoscere persone nuove ma sapevo che Manila era una bellissima persona.

A Gianmaria Antinolfi hai dato un consiglio. Gli hai detto che non doveva farsi trarre in inganno dalla bellezza esteriore.

Non mi sono mai schierata contro Sophie. Ho cercato di dargli dei consigli affettuosi da madre. Volevo conoscerlo meglio.

Hai fatto molto da supporto a Lulù all’interno della casa. Sul web in molti hanno definito inappropriato il tuo consiglio di non andare dalla psicologa perché i psicologi non servono a nulla. E’ stato un errore?

Non ho mai detto nulla del genere. Io ho detto a Lulù che quando ci sono problemi seri ci si può sfogare con una persona amica. Io stessa ho avuto bisogno di andare dalla psicologa e mi dispiace che sia passato quel messaggio. Avranno tagliato la frase che ho detto. Quando i problemi sono importanti, le persone amiche non bastano più ma c’è bisogno dell’intervento di una psicologa. A me è capitato di soffrire di depressione e mi fu consigliato anche un neurologo. Mi ha scritto addirittura una psicologa per farmelo notare e io le ho chiarito ciò che volevo dire. Non conoscevo i problemi di Lulù e non sapevo che si portasse dietro quel bagaglio di sofferenze. In caso di attacchi di panico non ci si può però salvare da soli.

All’interno della casa, chi ti ha più deluso? Per chi invece fai il tifo?

Mi ha deluso di più Gianmaria Antinolfi perché aspettavo che mi salvasse in una situazione così delicata. Faccio il tifo per Aldo Montano che è un bravissimo ragazzo. Mi sciolgo dinnanzi al suo amore per la moglie e i figli. Mi piacerebbe anche che vincesse Manuel Bortuzzo perché darebbe prova di come un ragazzo con disabilità possa avere l’opportunità di andare avanti nella vita. Aldo e Manuel sono rimasti sempre molto legati e vicini.

I tuoi figli cosa ti hanno detto appena sei tornata a casa? Sono stati soddisfatti di questa tua esperienza?

Così e così. I miei figli mi hanno fatto anche delle critiche. Arianna mi ha detto che ho sbagliato ad entrare a gamba tesa con Alex e Soleil. Per lei questo è stato il mio primo errore e il secondo è stato quello di non fronteggiarmi con Maria Monsè ma io sinceramente non mi confronto con una persona su una questione di diciotto anni fa. Tommaso mi ha detto che sarei dovuta entrare in punta di piedi senza esprimere giudizi prima di conoscere le persone. Io però ho solo detto ciò che avevo percepito.

E’ vero che avevi chiesto di condividere questa esperienza assieme ad Arianna?

Non l’ho mai detto. Il giornalista mi aveva chiesto se avessi voluto partecipare con Arianna ma io ho risposto che non avrei saputo se mia figlia avesse accettato. Arianna però non avrebbe mai accettato anche perché sta lavorando dopo aver ottenuto il posto da pochi mesi. Arianna poi non è il tipo di ragazza che ama mettersi in mostra. Sarebbe venuta nella casa solo per appoggiarmi e darmi l’energia per andare avanti. Non sono stata io a proporlo.

Dopo questa esperienza al Grande Fratello Vip, cosa vorresti fare?

A marzo del prossimo anno farò uno spettacolo teatrale a Roma al teatro Manzoni. Si chiamerà “Sexy & Indecise” e racconterà la storia di tre donne della mia età che si trovano a doversi confrontare con una giovane influencer. Nasceranno dei siparietti divertenti in cui le tre donne cercheranno di imitarla scatenando reazioni comiche. La regia è di Mauro Graiani, il marito di Milena Miconi.