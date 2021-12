Pamela Camassa, showgirl, conduttrice e anche attrice, l’abbiamo apprezzata ad “Amici Celebrities” per la sua versatilità nel ballo e nel canto e anche a “Tale e quale show” in cui aveva dato già prova del suo talento. E’ stata la madrina dei Magna Grecia Awards 2021 che si sono tenuti lo scorso 10 dicembre al Teatro Spadaro di Massafra.

Assieme a lei anche Eleonoire Casalegno e Samantha De Grenet hanno preso parte all’evento. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Pamela ci ha parlato di questo importante evento. Il nome di Pamela è stato fatto alcuni mesi fa in relazione alla conduzione del programma “I Fatti Vostri” e oggi è lei a rivelare la verità.

Nel corso di questa piacevole intervista abbiamo anche ripercorso la sua esperienza ad “Amici Celebrities” e parlato di reality show, visto che Pamela aveva partecipato qualche anno fa al reality “La Talpa”. A tal proposito, infatti, ci confida che le piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi.

E su un ritorno di Filippo Bisciglia al Grande Fratello Vip, Pamela dice: “Lo vedrei bene nei panni di opinionista”. Nel corso dell’intervista abbiamo chiesto a Pamela se i rumors sulla presunta maternità l’abbiano fatta arrabbiare, ma lei ci ha risposto cosi: “Non mi sono arrabbiata ma piuttosto infastidita. Sai, è capitato che alcuni amici mi contattassero per farmi gli auguri ma io rispondevo che non era vero”.

Sulla tv di oggi, Pamela Camassa ha le idee chiare: “Non trovo che la televisione non sia meritocratica. Alessandro Cattelan secondo me è uno dei più bravi presentatori che abbiamo in Italia. Cattelan ha il suo pubblico e magari il pubblico di Raiuno non era abituato ad una ventata di freschezza. Secondo me bisognerebbe rischiare di più e puntare di più sui giovani”. Sante parole.

Pamela Camassa, l’intervista

Pamela, sei una delle madrine dei Magna Grecia Awards. Come ti senti? E’ un ruolo di grande responsabilità.

Considerando il legame che si è creato con Fabio Salvatore, respiro aria di famiglia. Sono due anni che conosco i Magna Grecia Awards. Prima di questo momento, l’avevo solo sentito nominare ma non c’era stata occasione di essere presente. Gli ospiti che si sono susseguiti negli anni hanno sempre trasmesso dei bei messaggi.

Assieme a te ci saranno anche Eleonoire Casalegno e Samantha De Grenet. Un tris di donne che rappresenta un bel messaggio.

Stimo Eleonoire e Samantha non solo come donne dello spettacolo ma anche come persone. La loro presenza è un valore aggiunto in questa serata.

Si era vociferato mesi fa in maniera insistente di un tuo approdo alla conduzione de “I Fatti Vostri”. Ti era stato proposto?

In questo caso c’è un velo di verità. Si era presentata l’occasione di condurre il programma ma sono state poi fatte scelte diverse. Il mio nome era stato fatto. Mi sarebbe piaciuto lavorare al fianco di un grande come Giancarlo Magalli. E’ uno di quei pochi programmi rimasti in cui si spazia dal gioco al talk per arrivare anche ai momenti di intrattenimento.

Qualche anno fa hai vinto Amici Celebrities. Che ricordi hai di quella esperienza?

Per me è stato un ritornare bambina. Quando ero ragazzina guardavo sempre “Amici” e pensavo che sarebbe stato bello partecipare. Più che come un’esperienza televisiva l’ho vissuta come un’esperienza di vita. E’ stato bello lavorare con grandi professionisti come Maria De Filippi.

E’ vero che avresti dovuto prendere il posto di Stefano De Martino alla conduzione del daytime di Amici”?

Questo non è assolutamente vero. Sarebbe stato bello perché in “Amici” ho trovato un ambiente familiare ma una proposta di questo tipo non mi è mai arrivata.

Che ne pensi dei ragazzi che escono dai talent? Sappiamo che sei fan del programma. Chi ti è rimasto nel cuore?

Sono a favore dei talent. Sono una spettatrice di questo tipo di programmi. I talent in generale danno l’opportunità a dei ragazzi che non hanno possibilità di prendere lezioni di canto o di ballo di studiare e di farsi conoscere. Tra i vari concorrenti mi innamorai di Antonino. Ad oggi la sua voce rimane una delle più belle e mi dispiace che non sia stata tanto messa in risalto in questi anni. Poi Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Avevi partecipato alla Talpa qualche anno fa. Tra il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi a quale reality sceglieresti di partecipare?

Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per “L’isola dei Famosi”. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori.

Si è parlato anche molto di un ritorno di Filippo al Grande Fratello Vip. Ti piacerebbe vederlo più nei panni di concorrente o magari in quelli di opinionista?

Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello e ora come ora considerando la crescita professionale sarebbe divertente vederlo in questa veste.

Filippo è stato in questi anni un brillante conduttore di “Temptation Island”. Saresti stata disposta a partecipare con lui come concorrente?

Non parteciperei come concorrente. Sono una persona molto riservata e introversa. E’ un programma che però mi piace guardare.

In questi anni, i giornali hanno spesso lanciato la notizia di un figlio in arrivo. Quanto ti hanno fatta arrabbiare questi rumors?

Ogni anno sono incinta e ad oggi avrei dovuto avere otto figli(ride). Non mi sono arrabbiata ma piuttosto infastidita. Sai, è capitato che alcuni amici mi contattassero per farmi gli auguri ma io rispondevo che non era vero.

C’è un programma in particolare che ti piacerebbe condurre?

In televisione sta tornando in voga il varietà e di questo sono felice. Ho riscoperto molto i programmi comici. Tempo fa avevo lavorato con Max Giusti e mi ero trovata molto bene perché avevo avuto modo di far conoscere il mio lato ironico. Mi piacerebbe condurre per esempio un programma come “Colorado”.

Avendo già fatto Tale e quale show, ti vedremo bene anche in “Star in the Star”.

E’ interessante come format. “Tale e quale show” è un programma meraviglioso in cui però imitando sempre qualcuno non hai modo di mettere in luce la tua personalità. Lo stesso per “Star in the star”. A “Tale e quale show” mi sono impegnata tantissimo. Ero diventata una secchiona. “Star in the star” potrebbe però essere un’esperienza carina.

Ti sei pentita di qualche no?

Non mi sono pentita perché mi sono sempre detta che se le cose erano andate in quel modo era perché dovevano andare così. Con il senno di poi, i programmi che ho condotto in passato oggi li avrei fatti con una sicurezza e una maturità maggiori.

Pensi che la televisione di oggi non sia meritocratica? Si è parlato molto per esempio di Alessandro Cattelan.

Non trovo che la televisione non sia meritocratica. Alessandro Cattelan secondo me è uno dei più bravi presentatori che abbiamo in Italia. Cattelan ha il suo pubblico e magari il pubblico di Raiuno non era abituato ad una ventata di freschezza. Secondo me, bisognerebbe rischiare di più e puntare di più sui giovani.

Si continua oggi a parlare dei diritti delle donne. Tu nel 2002 avevi rinunciato a rappresentare l’Italia a Miss Mondo come segno di protesta verso il trattamento nei confronti delle donne del paese ospitante, la Nigeria. Da dove è nata questa tua vena battagliera? Non ti sei mai pentita di quella scelta?

Avevo appena compiuto 18 anni e non mi sarei aspettata di affrontare una scelta di quel tipo considerando l’occasione che mi si era presentata. Ho voluto lanciare un messaggio nel mio piccolo. Non mi sono pentita della scelta che ho fatto perché in quel momento ho reputato giusto agire in quel modo.

Hai recitato anche in alcuni film. In futuro ti vedi più come attrice o come conduttrice?

Ho fatto davvero poco come attrice. Per assurdo, quando ho fatto “Amici” ho riscoperto l’importanza dell’interpretazione. La recitazione potrebbe magari arrivare più tardi, perché no.