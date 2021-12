C’è grande attesa per la serata di gala per le nozze d’argento del Magna Grecia Awards. L’avvio delle Celebrazioni della XXV edizione vedrà la presenza di Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet, oltre a quella di Pamela Camassa, come nelle speciali vesti di madrine dell’evento.

Magna Grecia Awards: l’evento di venerdì 10 dicembre

Il Magna Grecia Awards compie venticinque anni e festeggia questa data così importante insieme alle Sue “Nozze d’Argento” con una serata di gala organizzata ad hoc per l’occasione. Venerdì 10 dicembre 2021 al Teatro Spadaro di Massafra – dove il premio è nato ben 25 anni fa – si ripercorreranno pertanto 25 anni di storia del premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per “celebrare il cuore, il pensiero, l’azione” e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso i propri talenti.

Tanti saranno gli ospiti. Tanti personaggi famosi hanno voluto partecipare ad un vero e proprio racconto. La serata prenderò il via e procederà grazie a tanti mini-talk e interviste “One to One” e andando a toccare vari temi. Il primo? Sarà legato alla sfera politica grazie alla presenza del sottosegretario alla Salute Andrea Costa che è sempre stato molto legato alla kermesse stessa.

Spazio anche al Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia e al Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

In racconto della serata si focalizzerà anche sui primi passi fatti in Europa, dalla nascita dell’Euro ad oggi, parlando di Next Generation Eu, grazie al Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Antonio Parenti.

Altri ospiti? Il Presidente Nazionale dell’ANCI, il Sindaco di Bari Antonio Decaro

e del Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno e della Direttrice del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio. Nel corso della serata di Gala sarà infine ufficializzata la nomina del nuovo Direttore Scientifico del Magna Grecia Awards nella persona della giornalista

Ylenia Berardi.

Oltre alle tre madrine – Elenoire Casalegno, Samantha De Grenet e Pamela Camassa -, fra i volti noti della tv e dello spettacolo, come ospite d’onore vi sarà il cantautore siciliano Giovanni Caccamo. Proprio quest’ultimo è legato da anni alla manifestazione.

Tutti i dettagli dell’evento: cosa succederà alla serata di gala?

Cos’altro succederà venerdì 10 dicembre? Quali altri ospiti calcheranno la scena? Ebbene sul palco si avvicenderanno: Marco Maddaloni, Gilles Rocca, Mario Ermito, Simone Riccioni, il vincitore di Masterchef Antonio Lorenzon. Ed ancora l’attrice e conduttrice televisiva Carolina Rey, Gianluca Mech e il modello ed ex nuotatore Luca Daffrè.

Alla serata sarà collegata una speciale Charity Dinner dove parteciperanno gli ospiti stessi che interverranno sul palco dello Spadaro. La cena è organizzata in favore del progetto “Home” di Trenta Ore per la Vita. Quest’ultima si terrà nella suggestiva cornice di Villa Natia immersa in una valle storica con insediamenti rupestri risalenti al IX secolo.