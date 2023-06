La politica sembra essere ormai un lontano ricordo. Dopo il successo ottenuto con il programma Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo conquista un altro importante traguardo. Dal prossimo 3 luglio, sarà affiancata da Gianluca Semprini nel programma Estate in diretta prendendo il posto di Alberto Matano. Il pubblico è curioso di sapere se la coppia di conduttori funzionerà o meno. Vedendoli insieme in conferenza stampa abbiamo notato tra loro una bella sintonia anche se entrambi tendono a mettere le mani avanti: “Ci testeremo in diretta”.

Intervista a Nunzia De Girolamo

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Nunzia De Girolamo che trasmigrerà dalla seconda alla prima serata: “Sono molto contenta. Una qualità che mi contraddistingue è la curiosità. Ciao Maschio è un programma che mi ha regalato grandi soddisfazioni anche in termini di share. Ora con Estate in diretta cercherò di indagare sui disagi cercando però di regalare anche un sorriso nella seconda parte del programma. Spero che ci siano meno casi possibili di cronaca nera. Seguiremo la strada tracciata da Alberto Matano che ha fatto una stagione straordinaria”.

Nunzia ormai sembra aver trovato la sua dimensione in tv. Ne è convinta anche lei: “Ho trovato la mia dimensione. All’inizio è stato complicato, difficile. L’ho vissuta come una sfida ma oggi per me la televisione è diventata la mia casa. Mi piace molto poter raccontare pur restando me stessa”.

In questi mesi, il nome di Nunzia De Girolamo è circolato con insistenza. Si è parlato di lei come prossima giurata di Ballando con le Stelle ma anche come conduttrice de La vita in diretta accanto ad Alberto Matano. La De Girolamo ha commentato ai nostri microfoni i rumors: “Hanno inventato il Fantacalcio, poi è arrivato il Fantasanremo ma il FantaRai è quello che mi fa sorridere di più”, ha detto in modo ironico.