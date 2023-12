Dopo il successo ottenuto con “Filomena Marturano”, Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera tornano protagonisti di una commedia di Eduardo De Filippo, “Napoli Milionaria”, in onda il prossimo 18 dicembre in prima serata su Raiuno. Napoli milionaria! è il racconto, attualissimo, della potenza del denaro e della sua capacità di corrompere le anime. La vivono sulla propria pelle Gennaro e Amalia Jovine e i loro tre figli. Il primo, ex tranviere, è costretto a fare il finto morto per coprire i traffici della moglie che si arrangia con la borsa nera in combutta con Errico Settebellizze. Cercano di sopravvivere alla miseria in cui è piombata la città nel suo ultimo anno di guerra. E poi arriva la pace, l’abbondanza delle merci americane, la fame dei napoletani e i soldi, tanti soldi. Gennaro, catturato dai tedeschi in ritirata è però scomparso dalla vita della donna che rimane abbagliata da tutta quella ricchezza a portata di mano. Quando inaspettatamente ritorna, la sua famiglia si è dissolta e “perduta”.

Intervista a Massimiliano Gallo, protagonista di “Napoli Milionaria”

Intervista a Massimiliano Gallo per “Napoli Milionaria”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Massimiliano Gallo. L’attore ha parlato della complessità del suo personaggio, Don Gennaro: “Nella drammaturgia, questa commedia è particolarmente complicata perché i personaggi seguono un’evoluzione particolare. Di fronte ad eventi drammatici come la guerra le persone ne escono completamente cambiate. Amalia si fa affascinare dai soldi mentre Gennaro Iovine vede la morte in faccia, torna uomo e riesce a ricongiungersi con la famiglia. E’ un testo molto attuale perché parla di una guerra che non finisce. Per interpretare questo personaggio al meglio e risultare credibile sono dimagrito 5 kg”.

A Gallo abbiamo chiesto se ci sia stata una scena in particolare che lo abbia maggiormente coinvolto a livello emotivo: “La scena del ritorno a casa di Gennaro ha emozionato davvero tutti. E poi anche la scena finale in cui assiste all’incontro-scontro prima della fatidica frase a dà passà a nuttata”.

Proprio in riferimento a questa frase diventata proverbiale, abbiamo chiesto all’attore a quale situazione oggi la riferirebbe: “Alla situazione mondiale che ci troviamo a vivere ma anche alle nuove generazioni”.

“Napoli milionaria” in tv parte da una coppia che il pubblico conosce molto bene. C’è però sempre il rischio di rivedere in Gallo e nella Scalera Pietro e Imma della serie di successo Imma Tataranni. Lavorando insieme, la loro sintonia ha conquistato oggi un altro livello: “Paradossalmente è qualcosa che è successo subito. Tra noi c’è stato subito un bel feeling artistico. Sono quegli incontri magici che ti cambiano e che non riesci a spiegare. In scena ci sentiamo protetti l’uno dall’altra, conosciamo i nostri silenzi e le nostre pause. Ora siamo anche amici nella vita”.