Dal 12 marzo su Raiplay e dal 26 marzo in prima serata su Raidue torna Mare Fuori, serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Dodici gli episodi previsti per la quinta stagione diretti da Ludovico Di Martino che ha preso le redini del progetto dopo l’addio di Ivan Silvestrini. I protagonisti di questa serie hanno appassionato intere generazioni e ora a distanza di un anno dall’uscita della quarta stagione, la serie sta per tornare con un nuovo imperdibile capitolo.

“Mare Fuori 5”, intervista esclusiva a Lucrezia Guidone, Domenico Cuomo e Artem

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Domenico Cuomo, Lucrezia Guidone e Artem. La Guidone ci ha anticipato qualcosa sul suo personaggio: “Sofia sarà al centro di numerose evoluzioni che riguardano il suo passato, ci saranno risvolti inaspettati. Il rapporto con Rosa evolverà ma anche quello con Beppe. Per lei sarà una stagione difficile”.

Rispetto alla quarta stagione, Sofia si ricrederà su Rosa Ricci, metterà in dubbio il suo comportamento e le sue scelte: “Abbiamo visto la quarta stagione con la costruzione di un rapporto bellissimo tra Rosa e Sofia, anche commovente a tratti perché sono due pietre durissime che trovano una temperatura giusta per fondersi. Dopo quello che è successo bisognerà ricominciare tutto daccapo”.

Cardiotrap invece troverà il riscatto nella musica partecipando ad un contest canoro: “Per me la musica è terapia perché dà la possibilità di tenere a bada i mostri che teniamo chiusi in gabbia. Per quanto riguarda il mio percorso artistico, cerco di camminare sul mio piccolo sentiero sperando da grande di diventare un attore”. Nella quarta stagione, Cardiotrap era riuscito a trovare un punto di incontro con Alina. Nei nuovi episodi, il loro rapporto evolverà: “Bisognerà vedere come evolverà perché non è per nulla scontato e banale”.

Intanto, Pino si troverà a dover metabolizzare la sofferenza per il distacco da Kubra: “Pino sta attraversando una fase di transizione e sta cercando delle consapevolezze diverse dopo i turbamenti che ha vissuto”.

Già dai primi episodi si nota un un ritorno alle origini con meno crime e più sentimento. Un cambio di passo dovuto al nuovo regista Ludovico Di Martino subentrato a Ivan Silvestrini: “Ludovico ha dato una sua impronta personale, tutti noi sul set abbiamo creato un bel rapporto con lui. E’ molto bravo, disponibile e ci siamo anche divertiti”, ha commentato la Guidone.

Da Mare Fuori è nata una star della musica, Clara, ovvero Crazy J nella serie. Proprio Cardiotrap nelle altre stagioni ha spesso duettato con lei. Clara è stata una delle big in gara al Festival di Sanremo e Domenico ha dichiarato ai nostri microfoni: “Non ci siamo sentiti ma lei lo sa che le mie preghiere sono anche rivolte a lei. Spero che Clara come gli altri artisti giovani possano volare sempre più in alto”.

La serie di Mare Fuori ha avuto il pregio di abbattere le barriere tra generazioni di genitori e figli. E’ una serie che piace a tutti e Lucrezia Guidone svela il motivo: “La gente si rispecchia nel vissuto dei personaggi. E’ una serie che regala speranza perché i protagonisti nonostante gli errori cercano di rialzarsi, di avere una redenzione”.