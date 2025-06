Nuova incursione in Italia per Beautiful. Brooke Logan, Eric con suo figlio Ridge Forrester e Nick Marone sono sbarcati a Napoli per le riprese di alcuni episodi. L’Italia si conferma ancora una volta il paese prediletto dalla soap opera Beautiful, che da decenni gode di un successo straordinario nel Belpaese. Dopo aver fatto tappa in suggestive località come il Lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, la Puglia nel 2012 e Roma nel 2023, la produzione è tornata nuovamente sul suolo italiano per girare nuovi episodi dal 28 al 31 maggio 2025. Le puntate ambientate in Italia andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025, mentre i telespettatori italiani potranno vederle nel corso del 2026.

“Beautiful”, intervista esclusiva a John McCook, Eric

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva John McCook che nella soap interpreta Eric. Sulla trasferta a Napoli della soap, Eric si è detto entusiasta: “Abbiamo attraversato tutta l’Italia negli anni, abbiamo un rapporto di vecchia data con questo Paese, siamo stati a Como e ora siamo a Napoli. E’ una città molto bella e se Beautiful può essere l’occasione per farla conoscere ben venga”.

Nel 2027 Beautiful festeggia un traguardo importante, i 40 anni dalla prima messa in onda. John, a tal proposito, ha spiegato qual è per lui il segreto di questo straordinario successo: “Il successo è dovuto al fatto che è una bella soap, veloce da seguire. Ci sono sempre cambiamenti e colpi di scena, è divertente da guardare”.

John è uno dei veterani di Beautiful. Sono infatti 38 anni che veste i panni di Eric, il capostipite della Forrester Creations. Un ruolo che però non l’ha affatto penalizzato nella sua carriera: “Sono molto felice di questo ruolo che è stato il coronamento della mia carriera”.

Negli episodi che stanno andando in onda, Eric si trova ad affrontare un momento difficile, quello della malattia. John però non abbandonerà la soap: “Ci sono dei momenti in cui sembrava che Eric stesse molto male. Colto da spavento, ha pensato per un attimo di mollare ma non è così e continuerà ad esserci”. Eric cercherà anche di ricongiungere Ridge con Brooke. Un’impresa alquanto difficile anche se sul loro sentimento, John ha le idee chiare: “Penso che gli attori che interpretano Ridge e Brooke sono molto bravi, esiste una bella chimica tra di loro”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a John McCook quale sia stata la scena più difficile che abbia girato in questi anni: “Quanto è più difficile la scena da girare tanto più mi piace. Per esempio una delle più complicate è stato quando si è scoperto che Eric non era il padre biologico di Ridge”.