E’ uno dei volti più amati della televisione italiana. In molte l’hanno apprezzato nel personaggio di Pietro Mori ne “Il paradiso delle signore” quando la soap andava in onda nella prima serata di Raiuno. La carriera di Giuseppe Zeno è però costellata da numerose parti sul piccolo schermo ma anche in teatro. Nella scorsa stagione televisiva, Giuseppe ha fatto capolino nella serie di successo “Mina Settembre” vestendo i panni dell’affascinante Domenico. Mina ha perso per lui la testa ma alla fine della prima stagione è apparsa combattuta nel dover scegliere se tornare con il marito Claudio che l’aveva tradita o darsi una possibilità con un nuovo amore. Nella seconda stagione di Mina Settembre in partenza il prossimo 2 ottobre su Raiuno, un evento imprevedibile rimetterà in discussione la scelta di Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi. Cosa ne sarà di Domenico?

Intervista a Giuseppe Zeno

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video-intervistato in esclusiva Giuseppe Zeno che ci ha rivelato qualche anticipazione sul suo personaggio: “Vorrei mantenere viva nello spettatore la curiosità di capire come sarà questa seconda stagione e che direzione prenderà il mio personaggio. I personaggi evolvono e in questa stagione qualcuno deciderà di proseguire sulla strada che aveva intrapreso, qualcuno invece deciderà di intraprenderne un’altra”.

La seconda stagione di Mina Settembre aprirà uno squarcio sul mondo dell’adolescenza. Domenico si ritroverà a salire in cattedra in una scuola media per impartire lezioni di educazione sessuale. Ad affiancarlo ci sarà proprio Mina Settembre. Abbiamo chiesto a Giuseppe Zeno come vede i giovani di oggi e lui ha risposto: “I giovani di oggi non li vedo spaventati o fragili. Penso piuttosto che siano disorientati. Hanno perso dei punti fermi e forse questa è colpa della società. Un buon punto di partenza è la scuola che dovrebbe insegnare il rispetto nei confronti del prossimo rispetto ad un argomento delicato come l’educazione sessuale. E’ importante che sin dall’inizio al ragazzino venga instillato il rispetto nei confronti della figura femminile per evitare di dover ascoltare tragiche notizie di cronaca nei telegiornali. E’ stato uno spunto per fare un percorso nel mondo dell’adolescenza per far capire al pubblico che oltre i social c’è anche altro”.

In conclusione abbiamo chiesto a Giuseppe Zeno qual è stato il suo rapporto con l’adolescenza. L’attore ha rivelato: “Sono stato un adolescente come tutti, curioso, determinato, molto insicuro, timido ma a volte anche sfacciato. Avevo tanta voglia di scoprire il mondo e di essere circondato da amici senza precludermi la possibilità di poter stare da solo vivendo bene con me stesso e il mio sentire”.

Intanto cresce l’attesa per la nuova stagione. Una domanda in particolare agita i fan: Domenico e Mina avranno il loro lieto fine?

Video intervista a Giuseppe Zeno