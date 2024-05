Dopo l’esperienza a “Temptation Island”, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono pronti a rimettersi in gioco in un altro reality intitolato “The social home”, che andrà in onda su tutte le piattaforme social e che in questi giorni è stato pubblicizzato da Francesco Chiofalo e Davide Donadei. Su questo web reality aleggia ancora il mistero anche se stando a quanto riportato su sito ufficiale del reality, i concorrenti selezionati vivranno in due gruppi, metà in una casa da sogno dotata di tutti i comfort, mentre l’altra metà all’aperto, senza comodità e procacciandosi il cibo.

Oltre ai concorrenti singoli ci saranno anche delle coppie come quella formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Noi di SupeGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva i due ex protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island che ci hanno raccontato qualcosa in più sulla loro prossima avventura: “Siamo una coppia e dunque un unico concorrente. Questo è un bene, perché sappiamo di avere due caratteri molto forti: potremmo andare avanti insieme tranquillamente. Da questa esperienza che affronteremo nelle prossime settimane ci aspettiamo sicuramente di fare nuove conoscenze, ma anche di avere nuove consapevolezze e un bel bagaglio di emozioni”.

Qualche mese fa era circolata la notizia di una presunta crisi tra Gabriela e Giuseppe. Ai nostri microfoni, Gabriela ha confermato di aver vissuto un momento difficile della loro storia: “Avevamo deciso di allontanarci per un periodo. Purtroppo come si è capito anche quando partecipavamo a Temptation io ho un carattere molto forte e, iniziando a vedere tutto in modo negativo, mi infastidivo per tutto. Dovevo capire un po’ cosa stesse succedendo dentro di me. Giuseppe è stato bravo per un periodo a darmi i miei spazi però comunque standomi sempre accanto e non facendomi dubitare neanche un minuto del suo sentimento nei miei confronti e della voglia, reciproca, di riunirsi. Sul web se ne è parlato come si è parlato di noi dopo Temptation Island, quando sono stata criticata per la scelta di tornare con Giuseppe, ma questo non mi ha mai spinto a cambiare le mie idee”. Gabriela e Giuseppe avevano partecipato a Temptation Island nella stessa edizione di Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Sulla vittoria di Perla, Gabriela ha commentato: “Penso che abbia vinto perché lei e Mirko sono stati molto amati dal pubblico. Lei si è aperta, ha raccontato molto di sé ed è stato giusto così! In Mirko e Perla io ci ho sempre creduto e ho anche sperato che tornassero insieme. Mi piacciono molto come coppia e credo durino”. Intanto il prossimo anno, Gabriela e Giuseppe convoleranno a nozze: “Per il matrimonio mancano davvero poche cose e la data l’abbiamo già scelta. Sarà il 12 luglio del 2025. Anche la location, il fotografo, la wedding planner siamo a buon punto!”.

Temptation Island, intervista a Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Gabriela, Giuseppe, siete nel cast di “The Social Home” il nuovo web reality. Come mai avete deciso di mettervi in gioco in questa nuova sfida e cosa vi aspettate da questa esperienza?

Gabriela: “Siamo una coppia e dunque un unico concorrente. Questo è un bene, perché sappiamo di avere due caratteri molto forti: potremmo andare avanti insieme tranquillamente. Da questa esperienza che affronteremo nelle prossime settimane ci aspettiamo sicuramente di fare nuove conoscenze, ma anche di avere nuove consapevolezze e un bel bagaglio di emozioni”.

Sempre da quanto trapela i concorrenti che partecipano a The Social Home saranno divisi tra la casa e la vita all’aperto. Cosa vi spaventa di più di questa avventura? E riguardo alla convivenza con gli altri avere qualche preoccupazione?

Giuseppe: “Non direi che siamo spaventati. No, non proprio. Siamo carichi. Sicuramente, nel caso in cui ci metteranno a vivere all’aperto, sarà dura. Ma ce la faremo”.

Gabriela: “Per la convivenza non credo che avremmo problemi, in tutti i casi non abbiamo peli sulla lingua se qualcosa non ci starà bene non esiteremo a dirlo”.

Questa partecipazione di coppia al reality sancisce la fine della crisi di cui si era parlato poco più di un mese fa? La notizia era circolata, ma cosa era successo tra voi?

Gabriela: “Avevamo deciso di allontanarci per un periodo. Purtroppo come si è capito anche quando partecipavamo a Temptation io ho un carattere molto forte e, iniziando a vedere tutto in modo negativo, mi infastidivo per tutto. Dovevo capire un po’ cosa stesse succedendo dentro di me. Giuseppe è stato bravo per un periodo a darmi i miei spazi però comunque standomi sempre accanto e non facendomi dubitare neanche un minuto del suo sentimento nei miei confronti e della voglia, reciproca, di riunirsi. Sul web se ne è parlato come si è parlato di noi dopo Temptation Island, quando sono stata criticata per la scelta di tornare con Giuseppe, ma questo non mi ha mai spinto a cambiare le mie idee. Le persone diranno sempre la loro, ma la verità di quello che accade nella nostra relazione la conosciamo solo noi. Come tutte le coppie abbiamo avuto alti e bassi ma alla fine stiamo insieme ed è questo quello che conta”.

Quindi il matrimonio, annunciato dalla proposta in tv, a Uomini e Donne, è il prossimo passo? Come procedono i preparativi? Avete già scelto la data?

Gabriela: “Per il matrimonio mancano davvero poche cose e la data l’abbiamo già scelta. Sarà il 12 luglio del 2025. Anche la location, il fotografo, la wedding planner siamo a buon punto!”.

Giuseppe: “Prima dobbiamo partecipare e vincere The Social Home!”.

Un figlio è nei vostri progetti?

Gabriela: “Per un periodo abbiamo provato ad avere un bambino, lo ammetto. Quando verrà sarà una gioia immensa ma per il momento stiamo pensando al matrimonio. Certo, non escludiamo che possa scapparci un figlio nel frattempo! Quando avevo 15 anni non ho passato proprio un bel periodo ma la maternità è di certo nei miei progetti”.

L’ultima edizione del Grande Fratello è stata vinta da Perla Vatiero. Come mai secondo voi ha vinto lei? Vi sareste mai aspettati il ritorno di fiamma tra lei e Mirko? Conoscendoli, secondo voi è una storia che durerà?

Gabriela: “Penso che abbia vinto perché lei e Mirko sono stati molto amati dal pubblico. Lei si è aperta, ha raccontato molto di sé ed è stato giusto così! In Mirko e Perla io ci ho sempre creduto e ho anche sperato che tornassero insieme. Mi piacciono molto come coppia e credo durino”.

A voi piacerebbe partecipare al Grande Fratello?

Gabriela: “Sicuramente sarebbe una bellissima esperienza e sì, parteciperei”.

Giuseppe: “Anch’io ma credo che The Social Home, da quello che sappiamo, sia ancora più ricco di divertimento e sfide”.

Quale consiglio dareste alle coppie che stanno per mettere alla prova il loro amore a Temptation Island?

Gabriela: “Di prestare attenzione ai propri pensieri, alle emozioni, ai sentimenti. In quel contesto bisogna aprirsi e liberarsi per capire davvero cosa si vuole e cosa non va. Ma soprattutto bisogna resistere e non chiedere il falò anticipato. Io l’avrei chiesto 1000 volte ma mi sono sempre fermata per vedere fino a che punto potesse spingersi Giuseppe. In passato ho chiuso gli occhi troppe volte per non vedere la verità e grazie al programma ho imparato a guardare oltre”.