Nella serie Il Paradiso delle Signore interpreta Irene Cipriani. In questa nuova stagione, Irene riceverà un’importante promozione sul lavoro. Nelle puntate in onda il prossimo 12 settembre, Irene Cipriani prenderà il posto di Gloria Moreau come capocommessa. Non sarà questa l’unica svolta per Irene che a quanto pare incontrerà anche l’amore. Nell’intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, l’attrice Francesca Del Fa ha svelato cosa succederà al suo personaggio. Irene Cipriani continuerà a combinare guai ma il pubblico la ama proprio per il suo bel caratterino.

Francesca Del Fa spiega però che in questa nuova stagione di Irene emergerà il lato più fragile e vulnerabile. Colpa di un uomo che la farà capitolare? Chi lo sa anche se stando a quanto da lei dichiarato sembra che l’estate abbia portato un nuovo amore nella vita di Irene. Intanto l’attrice Francesca è stata al centro della cronaca rosa nelle scorse settimane. Francesca è stata più volte paparazzata in compagnia dell’attore turco Can Yaman e in molti hanno sospettato che tra loro ci fosse del tenero. Francesca però mette a tacere il gossip e dichiara: “Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa”. Francesca Del Fa ha anche altre passioni. L’attrice ama cantare ma anche ballare. Per questo si candida per partecipare come concorrente a dei programmi in cui possa cimentarsi nel ballo o nel canto. Ballando con le stelle o Tale o quale show? In quale programma vorreste vederla all’opera?

Francesca Del Fa, l’intervista

Francesca, sul tuo profilo Instagram hai seminato qualche indizio. E’ vero che Irene diventerà capocommessa del magazzino?

Non posso dare troppi spoiler però posso anticipare che per un periodo Irene diventerà capocommessa. E’ un traguardo importante per questo personaggio che è sempre stata assetata di potere. Questo cambiamento di ruolo sarà interessante e divertente.

Il tuo personaggio è stato spesso definito cinico e antipatico. In questa stagione, quale lato di Irene emergerà?

Rispetto alle altre stagioni, emergerà il lato più vulnerabile e fragile di Irene.

Finora Irene non ha però trovato l’amore. Ci sarà una svolta in questo senso?

Forse questo è finalmente l’anno buono ma non so neanche io cosa succederà. Qualcosa però è nell’aria. L’estate porterà nuovi amori. Posso dire solo questo.

In queste settimane sei stata al centro della cronaca rosa per via di alcune foto in cui sei stata paparazzata con Can Yaman. L’attenzione mediatica ti ha infastidito?

Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa.

C’è un programma al quale parteciperesti come concorrente?

Mi piace molto ballare ma ho anche una predilezione per il canto. Non ho idea di quale programma potrebbe andare bene per me ma mi piacerebbe cimentarmi nell’uno o nell’altro. Sarebbe una bella sfida.

Intervista video a Francesca del Fa