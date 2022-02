Flavio Insinna è il campione di ascolti nella fascia preserale di Raiuno. Il suo quiz “L’eredità” domina negli ascolti facendo segnare nuovi record. Il popolare conduttore sta per tornare però anche nella giuria de “Il cantante mascherato”. Oggi in conferenza stampa Flavio Insinna ha raccontato: “La maschera dà libertà. Il direttore Stefano Coletta a The Voice Senior ha detto che non è mai troppo tardi per avere un’adolescenza felice. Anche in questo caso, non è mai troppo tardi per mascherarsi e per giocare”.

Intervista a Flavio Insinna

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Flavio Insinna che ha commentato così le novità di questa edizione: “Milly ci aveva rivelato che ci sarebbero state delle sorprese. A questo punto speriamo di sorprenderci anche noi e mi auguro che il pubblico a casa possa divertirsi. E’ un programma che stimola curiosità. Tutti gli anni cerco di azzeccare tramite gli indizi chi si nasconde dietro le maschere”.

Flavio confessa di non aver ancora visto le maschere e anticipa scherzosamente: “Giovedì notte mi calerò dall’alto come Spiderman. Devo capire quanto è grande la Lumaca perché sono sicuro che sotto la maschera ci saranno più personaggi”. C’è da dire che su questo, Flavio la pensa come Caterina Balivo che proprio ai nostri microfoni ha espresso lo stesso parere. Intanto, Flavio Insinna è tornato ad indossare la divisa del Capitano Flavio Anceschi in “Don Matteo”.

Un ritorno che ha destato particolare curiosità nei fan della serie che ha da poco visto l’abbandono di Terence Hill. Gli chiediamo allora se questo addio possa costare caro alla serie in termini di ascolti considerando il legame del pubblico con l’attore: “Terence sarà sempre in Don Matteo. Raoul Bova si è caricato di questa importante responsabilità. Sul set lo abbiamo accolto a braccia aperte. Io tornerò in due episodi. Il nostro è un mestiere che vive di sfide. Spero che le persone possano accogliere con lo stesso affetto la serie e anche Raoul Bova che è una persona fantastica. Prima di giudicare bisogna vedere la serie. Anche io mi sono rivisto in qualche scena facendomi autocritica. Sono invecchiato, ho i capelli bianchi, non sono più capitano ma colonnello e sono divorziato. Insomma, abbiate pietà”, dice scherzosamente.

Sulle voci che si rincorrono spesso sul suo abbandono al programma “L’eredità”, Flavio Insinna chiarisce: “Nella mia vita ho firmato contratti anno per anno. A maggio L’eredità finirà e poi si chiacchiererà. L’esperienza dell’Eredità è bellissima ma non sarà mai perfetta perché sono arrivato a condurre questo programma dopo Fabrizio Frizzi con cui ero legato da una profonda amicizia”.

Flavio si commuove e prosegue: “Ho dovuto sostituirlo non perché Fabrizio fosse impegnato in altri progetti ma perché è venuto a mancare. La sua assenza si sente e la mia esperienza non potrà mai essere perfetta”, ha aggiunto. Intanto, l’8 marzo è previsto che venga trasmesso su Raiuno il film “A muso duro” in cui Flavio Insinna ha recitato al fianco di Alessio Boni.

Tanti impegni professionali per Flavio Insinna che ha dato prova negli anni di un’abilità professionale senza uguali. Chissà che la Rai in futuro non decida di affidargli un altro programma.

Intervista video a Flavio Insinna