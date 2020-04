E’ entrata nella casa del Grande Fratello Vip con un bagaglio di dolori e sofferenze. Poi, come nelle migliori storie, l’amore le ha restituito il sorriso e la gioia di vivere. A Clizia Incorvaia, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” piace definirsi come una fenice perché è risorta dalle ceneri più forte di prima. Ha avuto il coraggio di riprendere in mano le redini della sua vita e l’esperienza nella casa le ha regalato quella leggerezza e spensieratezza che non aveva da tempo. La storia d’amore nata all’interno della casa con Paolo Ciavarro ha appassionato il pubblico che da casa ha tifato per loro. La sofferenza ora è solo un lontano ricordo tanto che Clizia ci ha rivelato che condividere le cicatrici con il pubblico le ha permesso di ridimensionare il dolore. Clizia non è però solo una donna ma anche una madre che ha sempre messo la figlia al primo posto pensando prima al suo bene. Se ne è presa cura, crescendola e accudendola da sola. L’ha educata al rispetto paterno nonostante le delusioni perché pensa che credere all’amore possa essere un importante messaggio di speranza e di rinascita per Nina. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Clizia ci ha parlato del suo percorso all’interno della casa smentendo le voci su una sua presunta antipatia nei confronti della vincitrice Paola Di Benedetto. “Paola è una cara ragazza che ho sempre valorizzato all’interno della casa. Anzi ti dirò di più. Quando lei mi ha mandata in nomination io non ho mai ricambiato”, ha confidato. Clizia ha poi parlato di Paolo, del loro amore, di cosa l’abbia conquistata e del suo rapporto con la suocera Eleonora Giorgi. Una donna intelligente che ha saputo manifestarle la sua vicinanza anche quando dopo la squalifica era sola e sconfortata in albergo. Una telefonata che è bastata a infonderle coraggio e a darle carica. Parlando del suo rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina, frontman del gruppo “Le Vibrazioni”, la Incorvaia ha chiarito che i due sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia tanto da augurargli di trovarsi una donna che possa amarlo e regalargli la felicità che merita. Un messaggio importante che restituisce a Clizia la sua dignità di donna. E a Costantino della Gherardesca che continua a punzecchiarla sulla differenza d’età non le manda certo a dire. Noi siamo dalla sua parte perché non può essere l’età a certificare un amore. Anzi, le auguriamo che l’amore con Paolo possa conoscere nuovi traguardi perché una donna ferita ha sempre bisogno di sognare e sorridere per potersi scrollare di dosso le ferite inflitte dal passato.

Intervista Esclusiva a Clizia Incorvaia

Clizia, cosa ti ha regalato l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip? Cosa ti ha spinto a partecipare?

Mi ha regalato quella leggerezza e spensieratezza che non avevo da tempo. Quella leggerezza che ti permette di rimanere vivo e di apprezzare la vita stessa. Sono stata spinta a partecipare dalla voglia di rinascita. L’animale che mi rappresenta è la fenice perché sono risorta dalle ceneri più forte di prima.

Mi sembra che tu non sia stata entusiasta della vittoria di Paola Di Benedetto. In una diretta con Fernanda Lessa l’hai presa di mira dandole della pianta grassa. Non ti è sembrato eccessivo dare giudizi sul suo peso?

Le mie parole sono state travisate. Non è stato colto il senso perché con Fernanda parlavamo di altro e le nostre parole sono state imputate a lei. Paola è una cara ragazza che ho sempre valorizzato all’interno della casa. Anzi ti dirò di più. Quando lei mi ha mandata in nomination io non ho mai ricambiato. Modalità che era la più frequente visto che quando una persona ti mandava in nomination di rimando tu ripagavi con la stessa moneta. A Paola le ho sempre fatto molti complimenti dicendole che era una bella ragazza. Sono una persona che ama molto le donne ed è difficile che entri in competizione con loro. Preferisco le donne agli uomini tanto che sui social il 90% delle persone che mi seguono è al femminile. Suscito più antipatia negli uomini rispetto alle donne. Le offese infatti mi vengono rivolte per lo più dagli uomini.

Paola aveva chiesto anche di dormire con Paolo una volta che tu eri uscita dalla Casa. L’hai vissuta come un affronto?

Non l’ho vissuta come un affronto anche perché è stata una cosa detta in amicizia. Purtroppo anche in questo caso è stato tutto travisato. Non sono una donna gelosa senza un motivo. So che non dovrei fidarmi degli uomini dopo quello che è successo perché sono stata cornificata e trattata male ma di Paolo mi fido ciecamente. Un rapporto deve essere impostato proprio sulla fiducia anche se magari prima le cose non sono andate bene. Io non mi fermo mai alle chiacchiere della gente tanto che anche del Denver di turno ho una buona opinione. Voglio portare con me tutti i momenti più belli che ognuno dei ragazzi all’interno della casa mi ha regalato.

Parlando di te Antonella Elia ha dichiarato: “Credo che nella vita bisogna trovare un certo equilibrio tra la bellezza e nel mostrare di essere tanto fieri di averla. La bellezza è un qualcosa che va anche protetta, non è che deve esplodere”. Qual è stata la tua reazione alle sue parole? L’hai visto più come un consiglio o come una critica?

La vanità è il mio peccato preferito. Da quando sarei imputabile come persona orribile per il fatto di essere vanitosa? Quel poco di vanità ce l’ho seppur conservando il lato ironico. Mi piace essere vanesia perché sin da quando ero bambina sono sempre stata così. Sono una grande esteta e anche se sto a casa mi faccio bella per me stessa. E’ un rispetto che ho nei confronti di me stessa ed è un modo di volermi bene. Ovviamente dall’altra cerco anche di alimentare la mente con i libri, con i viaggi e con gli incontri con le persone. Sono un’amante della bellezza rifuggendo dal suo aspetto meramente superficiale. La perfezione è assolutamente noiosa. E’ la diversità che ci rende iconici.

All’interno della casa è nata la storia d’amore con Paolo. Cosa ti ha colpito di lui?

Mi ha colpito il suo essere diverso. E’ un uomo d’altri tempi e per me è un principe. Ha un’eleganza innata e ha un forte senso dell’humour. Ha saputo flirtare con me e ogni carezza aveva un determinato peso. Nella società di oggi tutto questo si è perso perché si consuma tutto subito senza che ci sia l’attesa. Ci abbiamo messo un mese prima di darci un bacio. Paolo parla la mia stessa lingua e non era scontato. Si è preso un pacchetto importante. Gli altri uomini mi hanno sempre visto come una bella figurina mentre Paolo è rimasto colpito dalla mia determinazione e dal coraggio che avevo dimostrato. E’ un ragazzo passionale, un sognatore, un diverso come me.

Hai dichiarato che all’interno della casa vi siete dati solo baci senza aver la possibilità di vivervi appieno. Proprio a tal riguardo Rita Rusic ha detto che ha avvertito un senso di insoddisfazione. Affrontare il sentimento con il freno a mano ti ha fatto sentire un’adolescente?

Con Paolo ne parlavamo al telefono proprio ieri. Il Grande Fratello sta continuando per noi anche ora visto che non possiamo vederci. Questa distanza ha rafforzato la voglia di viversi e di desiderarsi. Il fatto di immaginarci e di sognarci ci ha reso più uniti e coesi. Non si tratta ovviamente di un fuoco di paglia perché noi contiamo le ore per vederci. Facciamo telefonate lunghissime e ci scambiamo messaggi stupendi. So già cosa mi aspetta e credo che il nostro incontro sarà magico.

State pensando di andare a convivere insieme? Credi ancora al matrimonio nonostante la tua storia passata?

Credo assolutamente nel matrimonio perché è un sacramento importante. Ho già superato la sconfitta e quello che mi è accaduto. Sarebbe bello poter compiere questo passo un’altra volta. Il fatto che sia andata male una volta non vuol dire che non possa esistere l’amore eterno. Potrò prendere tanti pugni in faccia ma anche se dovessi cadere di nuovo continuerò a crederci. Ci tengo a precisarlo per tutte le persone che mi hanno scritto e che mi hanno ringraziato perché grazie a me hanno trovato la forza di rimettersi in gioco. Le mie lacrime hanno dato loro il coraggio per riprovarci.

Hai un buon rapporto con Eleonora Giorgi. Come vi siete conosciute? Chi ha fatto la prima mossa?

Eleonora è una persona unica e meravigliosa. Sono felice di averla nella mia vita. E’ di un’intelligenza fuori dal comune e non lo dico per fare sviolinate. Pensa che quando fui squalificata era così preoccupata che si fece dare il mio numero per mandarmi un messaggio. La sera stessa la produzione mi avvertì che Eleonora voleva venire a prendermi. Io ero devastata e mi sentivo sconfortata. L’indomani mattina mi ha chiamato in albergo e mi ha detto una cosa bellissima “ricordati che nella vita si cade ma ci si può rialzare più forti di prima. Anche io come personaggio pubblico ho fatto i miei errori ma mi sono rimessa in carreggiata”. La sua telefonata non era scontata e confesso che mi dato una bella carica. Non sapeva neanche come si sarebbero evolute le cose tra me e Paolo. Mi è stata d’aiuto e dopo quel momento abbiamo iniziato a sentirci e a parlare delle nostre vite. E’ una persona a cui voglio molto bene e sono felice di aver trovato una suocera come lei.

Molti hanno insinuato il dubbio sulla vostra storia. Mi riferisco a Costantino Della Gherardesca e a Vladimir Luxuria. Queste continue insinuazioni per la differenza d’età ti feriscono?

Nel 2020 non capisco come si possa parlare ancora di differenza d’età. Io e Paolo sembriamo anche coetanei. Ci sono altri personaggi del mondo dello spettacolo che magari si tolgono gli anni ma a loro nessuno dice nulla. Credo che siccome siamo la coppia del momento la gente si attacchi alla differenza d’età per trovare a tutti i costi un difetto. Per quanto riguarda Costantino ribadisco quanto ho detto e ci tengo a precisarlo. Costantino vuole fare il veggente e ha addirittura dichiarato che io avrei circuito Paolo. Meglio che si rimetta i panni di Maga Maghella quando leggeva le carte nel programma di Chiambretti che sono più adatti a lui piuttosto che fare come sta facendo adesso.

Con il tuo ex Sarcina in che rapporti siete rimasti?

E’ un rapporto improntato all’educazione e al rispetto. Lo faccio per il bene di mia figlia. Per il resto gli auguro tutto il bene e spero che abbia la fortuna di innamorarsi perché lo renderebbe più sereno.

Dopo la tua esperienza al Grande Fratello avete avuto modo di sentirvi? Sulla tua storia con Paolo si è espresso?

Parliamo solo di nostra figlia e non di questioni personali. Io davvero gli auguro tutto il bene.

Hai rivelato che un tuo grande pensiero era tua madre e cosa avrebbe potuto pensare. Cosa ti ha detto di Paolo? I tuoi genitori credono a questa felicità ritrovata o hanno paura che tu possa ancora soffrire?

I miei genitori sono sereni perché mi vedono felice. Non mi vedevano così da anni. Prima ero ombrosa e la sofferenza mi aveva cambiato. Ora mi sento viva e riappacificata con me stessa e i miei genitori non possono che augurare del bene all’uomo che mi ha reso e mi renderà felice. Credo che questo sia lo stesso pensiero di Eleonora per il figlio. L’unica chiave al di là dei pettegolezzi è l’amore e il farsi bene a vicenda. Con Paolo ci sentiamo forti e oggi dopo tanta sofferenza ho capito che la cosa importante è far felice l’altro ed essere resa felice.

Hai sempre protetto tua figlia Nina e l’hai tutelata. Come madre ti rimproveri qualcosa?

Non mi rimprovero nulla. Non sono la madre dell’anno e non pretendo di esserlo perché riconosco di essere imperfetta. Dinnanzi alla separazione e al mio vissuto personale ho deciso di regalare a mia figlia un messaggio di speranza e rinascita. Credere nuovamente nell’amore è un messaggio bellissimo. Dopotutto la famiglia del Mulino Bianco non esiste, è un’utopia.

Come il padre Francesco è presente nella vita di Nina?

Mia figlia vive con me e qualche volta vede il papà che gioca con lei. Ho educato mia figlia al rispetto e all’amore nei confronti del padre nonostante le brutte vicende che mi hanno riguardato. Alla fine ero una ragazza madre anche durante il matrimonio perché è sempre stata con me.

Hai pensato che con il tempo tua figlia possa farsi dei giudizi leggendo le notizie che riguardano i suoi genitori?

Non ci ho mai pensato veramente. Chissà se tra sei anni ci sarà ancora Google. Non so se magari gliene potrà parlare il padre. Io da parte mia le dirò che è stata una grande storia d’amore liquido e che anche se abbiamo preso strade diverse siamo rimasti in buoni rapporti per il suo bene. Chissà magari se in futuro potrà avere una famiglia allargata. Non l’ho mai pensato onestamente ma nella vita bisogna aspettarsi di tutto. Spero che Francesco trovi una persona perbene, che abbia uno stile di vita sano, che abbia dei valori, che sia equilibrata, colta, bella. Siccome dovrà conoscerla poi anche mia figlia non posso che augurargli il meglio.

In che modo ti hanno cambiata le delusioni? Le cicatrici che hai condiviso ti hanno fatta sentire meno sola?

Le delusioni mi hanno cambiato molto. C’è stato un periodo in cui ero diventata molto cinica e condividere le cicatrici mi è servito per ridimensionare il dolore. Quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello sono stata travolta da un amore incredibile. Mi sono salvata e trascritta i messaggi più belli che ho ricevuto. Ho riscoperto anche il mio lato romantico perché ero diventata disillusa.

Dopo questa esperienza parteciperesti ad un altro reality? Cosa ti piacerebbe fare in TV?

Il Grande Fratello è stata un’esperienza importante ma per il momento non farei un altro reality. Mettermi a nudo e mostrarmi 24h su 24 non è stato facile. Siccome sono laureata in scienze della comunicazione e ho una buona dialettica mi piacerebbe tornare in TV con un format tutto mio sulla moda o anche sull’amore considerando che per molti sono diventata una perfetta paladina.