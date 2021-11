Nella nuova serie “Un professore” in onda da giovedì 11 novembre su Raiuno, interpreta Floriana. Stiamo parlando dell’attrice Christiane Filangieri che vestirà i panni dell’ex moglie di Dante Lombardi, interpretato da Alessandro Gassmann. Floriana si trasferirà a Glasgow per lavoro costringendo Dante e Simone, suo figlio, a vivere sotto lo stesso tetto. I due non hanno un ottimo rapporto ma anzi vivono in perenne conflitto.

Christiane Filangieri, l’intervista

Christiane, nella serie interpreti Floriana. Che donna è?

Nella serie vengono dati degli spunti interessanti su questa figura. Floriana è una donna che per lavoro si trasferisce a Glasgow e coglie questa occasione per tentare una riconciliazione tra il figlio e il padre Dante. I due si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto ma anche nella stessa aula visto che Dante inizierà a lavorare come professore nella scuola di Simone. Ci saranno dei conflitti tra di loro tanto che Floriana riceverà numerose chiamate dal figlio. Padre e figlio cresceranno e matureranno insieme, anche negli sbagli reciproci. Floriana custodisce tra l’altro un segreto.

Nella serie si parla di scuola e in questi due anni è stata molto penalizzata. Da mamma, come hai vissuto la didattica a distanza?

Per fortuna, con mio figlio che è ancora alle elementari, l’esperienza della didattica a distanza è andata bene e non è stata particolarmente traumatica. Molte mie amiche invece in altre regioni hanno avuto dei problemi. Per un bambino stare otto ore online deve essere stato qualcosa di massacrante.

Ti è mai capitato nella vita di imbatterti in un professore come Dante che anziché impartire lezioni ti preparasse alla vita?

Ricordo con molto affetto una professoressa di Italiano delle medie. Poteva apparire severa ma poi con il tempo mi accorsi che era un’insegnante che ti prendeva per mano e ti aiutava a comprendere i concetti senza troppi fronzoli. Mi ha insegnato a ragionare senza imparare a memoria. Da un primo iniziale timore l’ho poi rivalutata.

Nel rapporto con tuo figlio, sei più mamma o amica?

Sono una mamma complice anche se riconosco che il rapporto deve essere genitoriale nel senso di apertura e confronto. Le regole ci vogliono.

Christiane Filangieri, intervista video