E’ una delle showgirl più amate del piccolo schermo. Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello in cui è stata ospite per alcuni giorni, Carmen Russo è approdata alla Festa del Cinema di Roma per gli Italian Tv Awards, un premio dedicato alle eccellenze televisive. L’evento, ideato da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani omaggia i volti televisivi che hanno segnato questa stagione, grazie al consenso del pubblico e della critica. Tra i premiati anche Carmen Russo, moglie di Enzo Paolo Turchi, concorrente del Grande Fratello.

Intervista a Carmen Russo: “Enzo Paolo ha avuto un attimo di crisi”

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. La showgirl si è detta particolarmente soddisfatta per questo riconoscimento: “E’ molto bello essere qui. Sono stata da poco ospite di un programma di Giacomo Silvestri per la Loreb e quindi mi sento a casa. Gli artisti lavorano per il pubblico e ricevere un premio è sempre gratificante”.

A Carmen abbiamo chiesto come siano andati i giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello: “E’ stato bello perché ho visto la casa nuova che è stupenda, bellissima. C’è una bella atmosfera. Quando c’ero io era tutto bellissimo adesso però incominciano ad esserci degli screzi ma è normale”.

Il pubblico si era molto preoccupato per Enzo Paolo. Prima che Carmen entrasse nella casa, era apparso in crisi tanto da asserire di voler abbandonare la casa. A tal proposito, Carmen ha ammesso: “Enzo Paolo ha avuto un attimo di crisi però si è ripreso. In quel contesto ti vengono in mente tante cose negative ma anche sensi di colpa. Capita di sentirsi inutile e si ha bisogno di conferme. Sono felice che il Grande Fratello e Alfonso mi abbiano permesso di incontrarlo”.

A conclusione dell’intervista abbiamo chiesto a Carmen Russo un giudizio sulla storia tra Shaila e Javier. Come abbiamo visto in questi giorni, Javier ha raccontato di aver avuto qualcosa di fisico con lei mentre l’ex velina ha dato un’altra versione dei fatti sostenendo di averlo baciato solo una volta. Carmen Russo ha dichiarato: “Quando si è concretizzato questo rapporto io non c’ero nella casa però ieri sera ho visto che lei gli ha detto che non lo avrebbe aspettato fuori la casa. E allora staremo a vedere”.