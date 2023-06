Grande attesa per Manchester City-Inter, finale di Champions League 2023. La partita si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21 all’Ataturk Olimpic Stadium di Istanbul ma saranno miliardi i telespettatori che la guarderanno da casa. La finale City-Inter verrà infatti trasmessa in mondovisione e in Italia sarà possibile vederla in chiaro in tv. Scopriamo insieme alcune curiosità della gara e chi tra Canale 5, Dazn, Amazon Prime e Sky la trasmette.

Manchester City-Inter finale di Champions League, quando e dove vederla in tv

È la prima volta che Inter e Manchester City si affrontano in Europa. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha sconfitto il Milan nella semifinale dell’euroderby e ora tenta di fare il colpaccio contro la favorita dei bookmaker. Il City infatti, fresco detentore della Premier, ha eliminato il Real Madrid e può contare sul capocannoniere Haaland.

La Finale di Champions League 2023, Manchester City-Inter, sarà trasmessa in chiaro su su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, Now e SkyGo. Sarà possibile vederla a pagamento anche attraverso i canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Non sarà trasmessa invece sulla Rai, su Tv8 o Amazon Prime.

Sarà possibile vedere il match anche da San Siro grazie a un maxi schermo grande 400 metri quadrati che sarà allestitito di fronte alla tribuna arancione.

Alcune curiosità sulla partita

L’Inter ha già vinto la Coppa dalle grandi orecchie tre volte e può contare su una vasta esperienza in campo europeo. Il City è stata la finalista del 2021 ma non ha mai vinto questo trofeo. Ha però battuto in semifinale il Real Madrid che ha vinto l’edizione 2022 della Champions. L’allenatore della squadra inglese, Peppe Guardiola, ha invece conquistato la coppa dalle grandi orecchie già due volte (nel 2009 e nel 2011) e potrebbe entrare nel ristretto ed esclusivo club di allenatori che hanno vinto tre volte la competizione.