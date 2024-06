Arriva nelle sale dal 19 giugno “Inside Out 2” il sequel del film cult e vincitore del premio Oscar. Oltre a Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, Riley si troverà a fare conti con nuove emozioni da gestire e tenere sotto controllo ovvero Noia, Invidia e Imbarazzo. A prestare la voce alla Noia l’attrice romana Pilar Fogliati.

“Inside Out 2”, intervista all’attrice Pilar Fogliati

In occasione dell’anteprima a Roma del film della Pixar, noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pilar Fogliati alla quale abbiamo chiesto come sia andata l’esperienza del doppiaggio: “Ho amato tantissimo il primo film e sono corsa a vederlo quando è uscito. Quando sono stata contattata ero curiosa di sapere quali fossero le nuove emozioni e mi hanno subito proposta per un provino per il ruolo di Ansia. Una volta fatto il provino, giorni dopo mi è arrivata un’email in cui mi veniva comunicato che il ruolo di Ansia era il mio. E’ stato per me un grande privilegio oltre che un’esperienza stimolante”.

Il sequel mostra quello che accade nella testa di un’adolescente e quali sono le emozioni che governano la sua vita. “La pubertà è un caos” ci ricorda un cartello nel quartier generale di Riley, non appena la ragazzina varca la soglia dell‘adolescenza.

Su questo periodo turbolento, Pilar ha rivelato: “E’ un periodo nel quale prevale il senso della vergogna. Io l’ho vissuta come tante ragazze con un pizzico di imbarazzo”. Un periodo d’oro per Pilar che si muove sempre più a suo agio tra cinema e tv: “Mi sento molto fortunata perché ho avuto la possibilità di fare cose diverse tra loro e ne sono felice. Mi piacciono i progetti belli e questo è uno di quelli”.

Intanto è stata confermata la terza stagione della serie Cuori. Pilar ci ha assicurato che Delia Brunello tornerà: “Delia tornerà, siamo tutti molto contenti e ci siamo incontrati di recente con gli altri colleghi per parlare”.