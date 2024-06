Nel film d’animazione Pixar “Inside Out 2” Sara Ciocca dà voce alla protagonista Riley. Come il suo personaggio, Sara sta attraversando l’adolescenza, una fase delicata della vita in cui si mescolano varie emozioni. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva a Roma alla premiere del film.

“Inside Out 2” film, intervista a Sara Ciocca

Sara ci ha raccontato come si è approcciata al doppiaggio: “E’ stato un viaggio strano, senza una rotta precisa. All’inizio avevo dei dubbi, delle paure, ero sopraffatta dall’ansia ma ora c’è solo tanta felicità e gioia”.

A Sara abbiamo chiesto come stia vivendo la fase dell’adolescenza e quale sia l’emozione che prevale in lei in questo momento: “Sto vivendo un caos totale. L’emozione che prevale in me è l’ansia perché mi sento agitata ogni volta che devo fare qualcosa. In realtà mi sono accorta con il tempo che pensare al meglio aiuta tanto perché siamo noi ad infondere luce”.

In merito alle difficoltà incontrate nel doppiaggio, la Ciocca ha ammesso: “La difficoltà maggiore sono stati i respiri. Il doppiatore originale aveva lavorato molto su questo aspetto e grazie al direttore di doppiaggio sono riuscita a fare anche io un lavoro minuzioso”. L’adolescenza porta con sé anche un carico non indifferente di aspettative.

Un insuccesso o una sconfitta possono abbattere il castello di certezze che ci si è costruiti negli anni. A tal proposito, abbiamo chiesto alla Ciocca come ci possa salvare dal peso delle aspettative. L’attrice ha risposto: “La sconfitta, il giudizio, ciò che ci mette disagio o paura è la chiave del successo inteso come realizzazione di se stessi. Nella vita si ottiene tutto con impegno e passione per quello che si fa”.