Con l’arrivo del fine settimana, torna l’appuntamento su Canale 5 con la soap turca Innocence (Masumiyet). Cosa accadrà negli episodi in onda in daytime sabato 30 e domenica 31 agosto? Scopriamolo insieme.

Trame Innocence del 30 e 31 agosto: dov’è finito Ilker?

Siamo ormai giunti all’alba di un nuovo processo, ma proprio poche ore prima che abbia luogo l’udienza arriva un nuovo scossone: Ilker sembra essere sparito nel nulla.

Mentre tutti si chiedono dove possa essere finito, vediamo che il ragazzo è in procinto di imbarcarsi su un aereo. Solo all’ultimo minuto ci ripensa e decide di tornare sui suoi passi.

Nel frattempo Ela confida al suo avvocato e ai genitori di avere recuperato la memoria: ricorda bene la notte in cui è avvenuta l’aggressione. A quel punto viene chiamata a deporre davanti al giudice, e racconta che è stato proprio Ilker a colpirla con una sedia. Prosegue poi dicendo che l’aggressione di Ilker si è fermata a quel punto, ed esclude che possa essere stato il ragazzo a pestarla subito dopo.

Benché affermi di non aver visto in faccia il suo aggressore, è convinta che non si tratti di lui a causa dell’assenza di tatuaggi sulle braccia.

Innocence, anticipazioni del fine settimana

Ilker si presenta davanti al giudice e conferma la versione di Ela. Il giovane dichiara di essere uscito dalla stanza subito dopo averla colpita con la sedia, e di essersi diretto alla spiaggia, dove ha perso i sensi.

Quando è rientrato nell’appartamento, si è trovato davanti una scena spaventosa: Ela era a terra coperta di sangue.

La reazione dei genitori della ragazza non tarda ad arrivare: Bahar è furiosa con la figlia, per aver fornito al giovane un appiglio sul quale poter imbastire la sua difesa.

Anticipazioni Innocence week-end

Se da un lato Bahar è arrabbiata con la figlia, dall’altro Ismail è molto preoccupato per le sorti del figlio. L’uomo teme che nessuno possa credere alla sua versione.

Ilker ha detto la verità, ma anche lui non dorme sonni tranquilli, nel timore che Ela possa ricordare anche della gravidanza. I suoi timori diventano certezze quando scopre che la giovane – durante una seduta psichiatrica – ricorderà di essere rimasta incinta.

Questo nuovo tassello del puzzle la spinge a presentarsi a cada di Ilgaz. Cos’altro accadrà?Per scoprire insieme a noi altri dettagli su questa storyline, e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Innocence, vi invitiamo a seguirci.