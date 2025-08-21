Con l’arrivo del fine settimana, torna l’appuntamento su Canale 5 con la soap turca Innocence (Masumiyet). Cosa accadrà negli episodi in onda in daytime sabato 23 e domenica 24 agosto? Scopriamolo insieme.

Trame Innocence del 23 e 24 agosto: l’incidente di Bahar

Grazie ad un flashback riviviamo il momento in cui Irem si trova a casa di Ela per scusarsi di averle strappato l’orecchino lacerandole il lobo sinistro. Assistiamo anche al momento in cui la situazione si fa particolarmente tesa: Ela chiama Ilker e gli chiede di raggiungerla, fingendo di essere sola in casa.

Questo gesto fa perdere le staffe a Irem, che non esita a prendere un vaso e scagliarlo contro Ela. Sfortunatamente però è Bahar a rimanere ferita alla testa.

Ela esce di casa per accompagnare la madre all’ospedale a controllare la ferita. Anche Irem e Horun se ne vanno, e per le scale incontrano Ilker. Indignata, Irem si toglie l’anello di fidanzamento e lo getta a terra.

Innocence, anticipazioni del fine settimana

Tornando al presente, vediamo Ilker telefonare a Ela e chiederle di mentire in tribunale. La giovane spera così di evitare la carcerazione preventiva e poi poterla incontrare per spiegarle a voce cosa è accaduto veramente.

Ela si lascia convincere, e davanti al giudice afferma di essere stata lei a chiamare Ilker quella volta in cui si era presentato in ospedale.

Irem ha modo di ascoltare una conversazione telefonica tra Ilker ed Ela. Quando lui se ne va per incontrarsi con la ragazza, l’influencer decide di ingerire un mix micidiale di alcool e pillole.

Anticipazioni Innocence week-end

Ela si è allontanata da casa, e la sua famiglia sospetta che possa essere in compagnia di Ilker.

Il video nel quale Irem annuncia ai suoi follower di volersi suicidare, perché incapace di sostenere il peso del tradimento di Ilker con Ela, diventa virale.

Poco dopo, in ospedale, la verità viene a galla: quel video era solo una finzione. Il successo ottenuto spinge Hale a decidere di sfruttare la risonanza mediatica, e convince Irem a metterne un altro in rete, nel quale chiede scusa ai follower per il suo gesto, e ammette che l’incontro tra Ela e Ilker non c’è mai stato. I due però si sono incontrati davvero quella sera, e si sono recati insieme nel posto dove tutto è iniziato. Ela ora ricorda.

Quando poco dopo Ilker racconta ad Hale cosa è accaduto, quest’ultimo per proteggere il figlio decide di organizzargli una fuga alle isole Cayman. Riuscirà davvero a tenerlo fuori da questa triste vicenda?

Per scoprire insieme a noi altri dettagli su questa storyline, e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Innocence, vi invitiamo a seguirci.