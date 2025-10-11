La soap turca Innocence ha abbandonato qualche settimana fa il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dall’11 ottobre della serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan? Scopriamolo insieme.

Innocence, trame dell’11 ottobre: Irem tende una trappola a Ilker

Le tensioni familiari tra Irem e Ilker sono tutt’altro che appianate, e l’influencer continua a sospettare che il marito la tradisca ancora con Ela. Per questo motivo escogita una trappola che le dovrebbe permettere di scoprire se tra i due ci sono ancora contatti.

Ilker ha mentito alla moglie dicendole che doveva recarsi fuori città per lavoro, mentre invece è sulla sua barca con un’altra donna. Lui chiama la moglie e le rivolge parole affettuose, mentre lei (che è già al molo) decide di salire a bordo per scoprire la verità.

Anticipazioni Innocence: chi è la donna con Ilker?

La “sorpresa” che Irem fa al marito Ilker non le permette di scoprire chi fosse la donna che era con lui pochi minuti prima: si tratta ancora di Ela oppure è una nuova fiamma del consorte?

La giovane influencer è determinata a scoprirlo, ed elabora un piano. Finge di aver perdonato il consorte, mostrandosi accondiscendente, mentre cerca sulla barca qualche prova del suo tradimento.

Irem scopre che Ela è stata lì, grazie a una decorazione con l’impronta di piedini di neonato, che è stata chiaramente regalata a Ilker per ricordare il figlio che la giovane diciannovenne aspettava da lui.

Irem pronta a smascherare Ilker nei prossimi episodi Innocence

A quel punto Irem corrompe una guardia del molo, offrendogli del denaro in cambio di una “supervisione” alla barca del marito.

Irem gli chiede di avvisarla qualora Ela si presenti al molo e salga sull’imbarcazione di Ilker.