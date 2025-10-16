La soap turca Innocence da qualche settimana ha abbandonato il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dal 18 ottobre della serie tv turca con Deniz Çakır e İlayda Alişan? Scopriamolo insieme.

Innocence, trame del 18 ottobre: Umut e Ismail arrestati

Le cose non si mettono affatto bene per Ismail e Umut, che vengono sottoposti a carcerazione preventiva dopo che la polizia ha rinvenuto in casa loro delle foto sensuali di Ela. La diciannovenne assiste con la madre alla perquisizione, ed è sconvolta quando gli agenti – in casa dell’amico – rinvengono dei disegni che la ritraggono in pose ammiccanti e una ciocca dei suoi capelli.

E così, mentre la polizia vuole fare luce sul coinvolgimento di entrambi gli uomini dopo i ritrovamenti che potrebbero gettare una nuova luce nelle indagini, Ela scopre che il suo vicino di casa aveva una vera e propria ossessione per lei. Gli agenti portano via Umut e Ismail per metterli in carcerazione preventiva in attesa di nuovi sviluppi.

Anticipazioni Innocence: Ela ricorda un dettaglio importante

La posizione di Umut rischia di aggravarsi ulteriormente, visto che – subito dopo lo choc subito durante la perquisizione a casa del ragazzo – Ela ricorda un dettaglio importante.

Il giorno dell’aggressione la giovane aveva incontrato Umut per strada, mentre si recava a prendere un taxi per recarsi a Riva.

Innocence: il flashback sull’aggressione a Ela

Nelle scorse puntate Innocence abbiamo già avuto modo di scoprire la verità sull’aggressione a Ela, grazie a un flashback che ha mostrato che è stato il padre di Ilker ad aggredirla e gettare il suo corpo in mezzo alla strada, dopo averla caricata nell’auto del figlio.

Anche Umut però era sicuramente coinvolto e presente sul luogo del crimine, e si è ritrovato coinvolto per colpa di Ilgaz e dell’amante di quest’ultimo.