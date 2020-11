A Torino si stanno svolgendo le riprese di “Cuori”, una nuova fiction Rai con un cast davvero stellare. La location è sempre un ospedale, perché evidentemente i Medical Drama convincono e piacciono al pubblico.

Cuori: iniziate le riprese un’altra fiction Rai ambientata in ospedale

La storia è ambientata in un ospedale negli Anni 60. Nel cast ci sono, tra gli altri, Pilar Fogliati (una cardiologa), Daniele Pecci (nelle vesti del primario) e Matteo Martari (un cardiochirurgo). la Regia è affidata a Riccardo Donna.

Un altro Mediacal drama, perché a quanto pare il genere convince parecchio e piace. Basti pensare al successo strepitoso di “Doc – nelle tue Mani”, con Luca Argentero che ha fatto incetta di ascolti. Ed è arrivata proprio in questi giorni la conferma dell’attore protagonista che la seconda stagione si farà.

Cuori un progetto in cantiere da tempo

Questo progetto era nell’aria già da tempo, e si pensava ad una collaborazione tra la Rai e Aurora TV guidata da Giannandrea Pecorelli, “padre” de Il Paradiso delle Signore, soap di Rai 1 giunto alla 5 stagione. Insomma tra rinvii e annunci si arriva al “sì” dei sindacati della RAI ad inizio novembre 2019. Tuttavia, a causa dell’emergenza pandemica l’uscita di Cuori ha avuto un clamoroso ritardo, dal momento che le riprese sono iniziate in questo periodo a Torino.

Quando vedremo la fiction Cuori in tv?

E’ ancora prematuro parlare di una data di messa in onda dal momento che le riprese sono iniziate il 20 ottobre circa, e sono previste 23 settimane per la fase di shooting della serie. Precedute da undici settimane di pre-produzione e da 27 settimane di post-produzione. Per cui è molto probabile che la messa in onda slitterà in autunno o nel 2021.

Il 23 ottobre 2020 il regista Riccardo Donna pubblica su Twitter un video di backstage dal set

Vabbè non riesco a caricarlo tutto…comunque noi siamo qui.💪 pic.twitter.com/MmWsF15jIx — riccardo donna (@riccardodonna) October 23, 2020

Dove è girata Cuori: qual è la location della fiction?

Cuori è una fiction ambientata e girata a Torino, pare che si stia girando negli stessi studi dove si è girato “Non Uccidere”, altra fiction Rai di strepitoso successo con Miriam Leone e Matteo Martari. In uno di questi studi del Centro di Produzione Rai di Torino è stato ricostruito l’ospedale Le Molinette, luogo in cui ruota tutta la fiction.

Cuori: anticipazioni sulla trama della fiction e numero di puntate

La fiction Cuori si propone di raccontare i primi trapianti di cuore avvenuti negli anni Sessanta all’ospedale Le Molinette di Torino. Al centro della storia, quindi, un gruppo di medici del Reparto di cardiochirurgia di quegli anni che trasformano un luogo di dolore come l’ospedale anche in un luogo di speranza per chi può sopravvivere grazia al trapianto di cuore. La fiction dovrebbe contare 16 episodi per un totale di otto episodi di 50 minuti ciascuno. E’ una co-produzione di Rai Fiction con Aurora TV.

Cast, regia e produzione della fiction Cuori

Nel cast dei Cuori sono presenti attori molto amati dal pubblico che hanno preso parte a moltissime altre produzioni. In primis, Pilar Fogliati che in Cuori è una cardiologa che arriva dagli Stati Uniti. Già vista ne “Ad un Passo dal Cielo”, “Che Dio Ci Aiuti”, “Il bosco”, “Fuoco amico”, “Non dirlo al mio capo” e così via.

C’è poi Matteo Martari che abbiamo anche visto in molte fiction di successo da “I Medici”, a “Non Uccidere” a “Bella da Morire” a “Non Mentire”. È, inoltre, il protagonista de L’alligatore, al debutto su Rai 2 il 25 novembre 2020. Nella Fiction, Cuori Matteo Martari interpreta un giovane chirurgo.

Poi c’è Daniele Pecci, che in Cuori interpreta il primario, ispirato a Achille Mario Dogliotti. Anche lui conosciutissimo e visto in: “I Medici”, dove nella terza stagione presta il volto a Ludovico Il Moro. E poi ancora in “Orgoglio” “Il bello delle donne”, “l’ultimo padrino”, “Crimini Bianchi” e via di seguito.

Oltre ai già citati Matteo Martari, Daniele Pecci e Pilar Fogliati vedremo anche

Neva Leoni , l’indimenticabile Tina Amato nella prima stagione Daily de Il Paradiso delle Signore. Interpreta Greta ed è un’infermiera e ferrista.

, l’indimenticabile Tina Amato nella prima stagione Daily de Il Paradiso delle Signore. Interpreta Greta ed è un’infermiera e ferrista. Andrea Gherpelli, il capo chirurgo.

il capo chirurgo. Carmine Buschini, un giovane chirurgo.

Completano il cast