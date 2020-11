La fiction Doc – nelle tue mani, con protagonista uno straordinario Luca Argentero, ha incollato allo schermo milioni di italiani. Dati Auditel impressionanti, degni delle partite della Nazionale di calcio o del Festival di Sanremo. Giovedì sera l’appuntamento con Doc è irrinunciabile, ma ahimè, il prossimo 19 novembre ci sarà l’episodio finale della prima stagione di questa fortunata serie tv. La domanda è: ci sarà una seconda stagione? La risposta è si!!

Doc – nelle tue mani 2: la seconda stagione si farà! Gli sceneggiatori già al lavoro!

Luca Argentero, dalle pagine di Sorrisi anticipa che la seconda stagione ci sarà tanto che gli sceneggiatori sono già al lavoro per decidere le sorti di Andrea Fanti e dell’equipe medica.

«Tranquilli, doc tornerà presto!» dichiara Argentero «Provo un’enorme gratitudine per le manifestazioni d’affetto nei confronti di questo progetto. Sapere di essere riuscito ad arrivare al cuore delle persone è la soddisfazione più grande».

Luca Argentero è molto grato al pubblico che ha subito capito che Doc non era il solito medical drama a cui siamo abituati, ma che la componente umana era fondamentale. Ben diversa dai ritmi frenetici e compulsivi, delle serie americane anche se, confezionano un ottimo prodotto, raccontando episodi di vita vissuta.

Sempre Argentero, in merito agli ascolti altissimi, dalle pagine di Sorrisi e tv fa sapere: «Tutti i tasselli erano al posto giusto: sceneggiatura, regia, attori. È un’alchimia difficile e delicata, e forse questa volta l’abbiamo trovata».

Come faranno i fans che da giovedì 26 novembre resteranno orfani di “Doc”?

Niente paura! La seconda serie è già in lavorazione, nel senso che gli sceneggiatori sono già al lavoro per poter realizzare i nuovi episodi e come si potrebbe evolvere la storia di Andrea Fanti, che ricordiamo è una storia vera. Sicuramente prende lo spunto del medico Pierdante Piccioni che perde la memoria di 12 anni della sua vita, e che per questo si guadagna il nome di dottor Amnesia. Tuttavia, la fiction non racconta nei minimi particolari la vicenda umana e professionale di Piccioni.

Sempre l’attore protagonista, dice arrivederci al suo personaggio dichiarando: «Da grande appassionato di serie, vedere finire una storia è bellissimo ed è il completamento di un percorso, ma alcune porte rimarranno aperte, quindi…».

Novità riguardo alla seconda stagione?

«L’unica cosa che so è che gli sceneggiatori sono al lavoro sui nuovi episodi».

Quindi aspetteremo con ansia il completamento della seconda stagione e la messa in onda che sarà sicuramente nel 2021- 2022, dal momento che ancora non hanno iniziato a girare. Tutti gli aficionados della serie, quindi stiano all’erta perché Doc tornerà!!