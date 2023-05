E’ arrivato il grande giorno della Incoronazione di re Carlo 3. Gli occhi di tutto il Regno Unito, ma anche della platea di mezzo mondo sono tutti puntati sull’abbazia di Westminster dove si svolgerà la cerimonia ufficiale. Un evento unico visto che arriva dopo 70 lunghi anni della regnante Regina Elisabetta II scomparsa lo scorso settembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dal programma agli invitati fino a dove seguirlo in tv.

Incoronazione Re Carlo III: orario e dove seguirlo in tv

Sabato 6 maggio 2023 è una data destinata ad entrare nella storia, visto che si terrà l’Incoronazione di Re Carlo 3. Alle ore 11.40 italiane al via il corteo che vedrà Carlo e Camilla lasciare la residenza di Buckingham Palace per recarsi presso l’abbazia di Westminster dove dalle ore 12.00 è prevista la cerimonia ufficiale di incoronazione. Si tratta di un evento unico nel suo genere e per questo motivo sono previsti milioni di inglesi radunati fuori all’abbazia senza contare i milioni di telespettatori che seguiranno la cerimonia in diretta mondiale.

L’evento, infatti, sarà trasmesso da tantissime reti televisive. A cominciare dalla BBC, mentre in Italia saranno diversi gli appuntamenti dedicati alla cerimonia ufficiale di incoronazione. Ecco una lista:

Rai 1 nello speciale Tg1 dalle 11.45 alle 15.30;

nello speciale Tg1 dalle 11.45 alle 15.30; Rainews24 nello speciale dalle ore 11.00;

nello speciale dalle ore 11.00; Canale 5 nell’edizione speciale di Verissimo dalle 10.45 alle 15.45;

nell’edizione speciale di Verissimo dalle 10.45 alle 15.45; SkyTg24 trasmetterà e commenterà in diretta l’evento dalle 11 alle 14.30;

trasmetterà e commenterà in diretta l’evento dalle 11 alle 14.30; Discovery su Real Time (canale 31);

(canale 31); La7 con Maratona Mentana dalle 9.40 fino alle 13,30.

Non solo, la cerimonia ufficiale di Incoronazione di Re Carlo III sarà disponibile anche in streaming collegandosi ai canali ufficiali della Famiglia Reale oppure sui sui siti di SkyTg24, La7.it, raiplay.it e mediasetinfinity.it.

Incoronazione Re Carlo 3, il programma del 6 maggio

Ma entriamo nei dettagli con il programma ufficiale della cerimonia di Incoronazione di Re Carlo III. Alle ore 11.20 (italiane) è previsto il corteo di Carlo e Camilla da Buckingham Palace verso l’Abbazia di Westminster. Il percorso prevede un passaggio per The Mall, supera l’Admiralty Arch, costeggia Whitehall e Parliament Street e infine arriva all’Abbazia di Westminster.

Alle ore 12.00 al via la cerimonia di proclamazione di Re Carlo con il giuramento dell’incoronazione e della dichiarazione di adesione. Si passa poi ad una breve cerimonia di incoronazione per la Regina Camilla. Infine il percorso di ritorno verso Buckingham Palace per il saluto di Re e regina alla folla dal balcone.

Incoronazione di re Carlo 3: gli invitati

Tantissimi gli ospiti ed invitati previsti alla incoronazione di Re Carlo III. Non mancheranno ospiti italiani tra cui segnaliamo: Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, marito di Beatrice di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, fratello di Carlo; Andrea Bocelli, invitato al concerto nel parco del castello di Windsor e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Non solo, tra gli invitati anche i più alti rappresentati delle monarchie europee e le famiglie reali di altri Paesi come Thailandia e il re maori della Nuova Zelanda. Spazio poi ai leader politici ed europei tra cui la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e gli esponenti dei Paesi del Commonwealth. Naturalmente invitati anche tutti i parenti del Re, tra cui il principe Harry, ma senza la moglie Meghan Markle.