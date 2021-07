Era già successo ad agosto del 2020. A distanza di un anno, circa, un nuovo incendio – molto probabilmente doloso – ha provocato gravi danni alla struttura dell’Is Morus Relais ovvero il resort di Temptation Island. Cosa è accaduto questa volta? Cosa si sa sull’incendio in queste ore drammatiche per la Sardegna che sta, combattendo, proprio contro le fiamme che stanno devastando ettari e ettari di terreni adibiti a pascoli e avvicinandosi sempre di più ai centri abitati?

Incendio al resort di Temptation Island: cosa è accaduto?

Nuovo incendio al resort di Temptation Island. Il sonno dei villeggianti che popolavano in questi giorni l’Is Morus Relais è stato interrotto bruscamente, così come la loro vacanza. Cosa è accaduto?

Carabinieri e vigili del fuoco sono accorsi sul posto attorno alle 4:15 del mattino del 26 luglio 2021 per domare le fiamme che hanno investito la terrazza esterna del resort e che sono giunte fino alla zona grill e all’area benessere. Nonostante gli sforzi e il tempestivo intervento, a quanto si apprende, parte della struttura è andata comunque completamente distrutta. Non è però ancora possibile fare una stima dei danni effettivi riportati dal resort.

Sempre questa mattina sono state fatte allontanare dal resort circa 60 persone tra ospiti e personale della struttura. Per fortuna non si contano feriti. Ospiti e personali si sono solo presi in grosso spavento.

Il nucleo investigativo antincendi sta effettuando tutti rilievi del caso per capire l’origine dell’incendio e, eventualmente, individuare i responsabili. Saranno oltretutto analizzate le immagini delle telecamere presenti nella struttura in cerca di indizi su quanto accaduto.

Secondo le prime fonti, però, sarebbe molto probabile che l’incendio possa essere doloso. Si vocifera che alcuni ignoti avrebbe versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza e appiccato così il rogo. Le notizie, però, sono ancora tutte da confermare.

Nessun danno, infine, per la produzione del programma di Canale 5 Temptation Island. Il team di lavoro dello show aveva già lasciato il resort da qualche settimana. Le registrazioni sono avvenute infatti prima della messa in onda del programma. La puntata è stata dunque confermata e andrà regolarmente in onda sia stasera che domani.

L’incendio del 2020: le rivendicazioni

Nell’agosto del 2020 la zona congressi del resort venne coinvolta nell’incendio di un’auto parcheggiata all’esterno. In quell’occasione fu trovata una lettera minatoria indirizzata alla proprietaria. Proprio in quel periodo erano però in corso le riprese della versione autunnale del programma ed inizialmente si era pensato che potesse esserci un collegamento con la trasmissione.