È una vera icona di ieri e di oggi. Raffaella Carrà ha segnato un’epoca non solo con le sue canzoni ma anche e, soprattutto, con la sua vitalità. Particolarità con cui si è contraddistinta nel panorama televisivo italiano. E in vista dell’uscita di Explota Explota, il musical spagnolo con le musiche di Raffaella Carrà, che segna il debutto dietro la macchina da presa del regista Nacho Alvarez, arriva un elogio inaspettato dal The Guardian. Infatti, l’autorevole magazine inglese, ha dedicato alla Carrà un lungo approfondimento, celebrando il suo acume e la sua bellezza. Soprattutto è stata definita “un’icona culturale che ha rivoluzionato l’intrattenimento in Italia e ha dato alle donne la possibilità alle donne di prendere l’iniziativa in camera da letto“.

Gli inglesi elogiano Raffaella Carrà

Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica di Raffaella Carrà, la quale, sorpresa, risponde all’elogio che ha appena ricevuto. “Questa volta la carrambata l’hanno fatta a me”, esordisce la celebre showgirl e presentatrice, e aggiunge di sentirsi “onorata e sorpresa di aver ricevuto un riconoscimento di questa portata“. Ma sono tutte parole vere e sincere quelle che sono state rivolte alla Carrà. Raffaella è per davvero un’icona e, per davvero, ha rivoluzionato il mondo della tv come oggi lo conosciamo. “Mi ha colpita e sono onorata del fatto che Nacho abbia scelto proprio le mie canzoni per la sua opera prima“, aggiunge. “Un cast scintillante, tutti molto bravi e pieni di energia“. E poi: “Non nascondo che quando ho visto il film e ho ascoltato le canzoni mi ha fatto un certo effetto. Non capita spesso“.

E in Spagna c’è un musical con le canzoni di Raffaella Carrà

Rigorosamente recitato in lingua spagnola e costato tre milioni di euro, il film è un vero e proprio omaggio alla mitica Raffaella Carrà. Con una storia semplice ma onesta, le canzoni (anche queste re-interpretate in lingua spagnola) abbracciano tutta o quasi la discografia dell’artista. Da “Ballo Ballo” a “Luca“, il lungometraggio è assolutamente da non perdere. Per ora, a causa della chiusura dei cinema, in Italia è ancora inedito e l’uscita è stata rimandata. “Auguro a tutti il successo che meritano“, aggiunge. “Anche perché il film è uscito in periodo molto particolare in cui ci sono ben altri problemi da affrontare. Ma non hanno colpa. Spero che arrivi il meglio per loro“, conclude.

Anche il ritorno in tv di Raffaella Carrà è messo in pausa causa Covid. Sarebbe dovuta a tornare con il suo ciclo di interviste su Rai Tre ma, per ora, il programma è stato rimandato.