Pino Strabioli e Raitre dedicano due prime serata a due grandissime artiste della musica italiana: Ornella Vanoni e Gianna Nannini. IN ARTE è il titolo del programma speciale che racconterà la storia di due signore della canzone italiana che hanno con la loro arte segnato la storia musicale e culturale del nostro paese. Ecco quando in tv e le anticipazioni.

In Arte Ornella Vanoni: ecco quando su Rai3

Domenica 1 dicembre 2019 in prima serata su Rai3 andrà in onda “In Arte Ornella Vanoni“, la prima puntata dello speciale televisivo di Pino Strabioli dedicato alle grandi signore della canzone italiana. Un viaggio alla scoperta di una donne che, con la sua voce e il suo innegabile talento, ha fatto sognare diverse generazioni.

Non solo, Ornella è stata e lo è tutt’oggi una delle artiste italiane di maggior successo della storia della musica italiana. Fonte di ispirazione di tantissimi autori e nuovi e giovani talenti, Ornella sarà raccontata con filmati inediti, ma anche d’epoca provenienti dalle teche Rai.

In Arte racconta anche Gianna Nannini su Rai3

Il primo appuntamento è dedicato alla straordinaria interprete di tantissimi brani di successo, mentre il secondo avrà come protagonista la rocker italiana per eccellenza. Si tratta di Gianna Nannini recentemente tornata sulle scene musicali con l’ultimo album di inediti “La differenza”.

Ornella Vanoni e Gianna Nannini sono le prime due regine della musica italiana raccontate nello speciale tv di Pino Strabioli. Un racconto che partirà dagli esordi: dalla gavetta fino ai primi successi fino alla consacrazione come artiste di spicco del panorama artistico italiano.

Lo speciale, inoltre, sarà impreziosito anche dalla partecipazione di alcuni amici e colleghi, pronti a condividere con i telespettatori alcuni aneddoti sulla vita di queste due grandissime signore della musica Italiana. Tra questi possiamo annunciarvi: Riccardo Cocciante, Elisa, Paolo Fresu, Carmen Consoli.