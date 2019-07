Nuovo impegno televisivo in arrivo per Ale e Franz su Rai2. Si tratta di “Improvviserai“, lo show ispirato al format tedesco “Schiller Strasse”. Ecco le anticipazioni e la data di partenza sulla rete diretta da Carlo Freccero.

Ale e Franz nel 2019 tornano su Rai2: ecco quando

Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo di Ale e Franz. Il duo di comici italiani sarà al timone di un nuovo show televisivo dal titolo “Improvviserai” in onda da giovedì 18 luglio 2019 nella prima serata di Rai2.

Una nuova sfida per la seconda rete di Stato che con la gestione Carlo Freccero sta dimostrando di voler puntare sull’effetto sorpresa. Con l’arrivo dell’estate le reti puntano sulle repliche di programmi di successo, ma non la “nuova” Rai2 di Carlo Freccero che ha deciso di affidare un nuovo show di matrice tedesca all’amatissimo duo di comici.

“Improvviserai” è uno show unico nel suo genere visto che mixa insieme tre generi: il teatro, lo show puramente televisivo e la sitcom. Si tratta di un programma liberamente ispirato al format tedesco di successo “Schiller Strasse” e vedrà Ale e Franz durante le varie serate accompagnati da alcuni personaggi noti del web e non solo. Con loro anche Gigi e Ross, Maria Di Biase e Sandro e tanti altri.

Improvviserai con Ale e Franz su Rai2: le anticipazioni

Non solo, durante i vari appuntamenti dello show possiamo anticiparvi che ci saranno tantissimi ospiti e personaggi di successo: da Elisabetta Gregoraci a Nina Zilli, da J-A a Gianmarco Tognazzi fino a Gabriele Corsi.

Il format prevede che tutti i personaggi ed ospiti siano sprovvisti di copione. Per questo motivo il programma si chiama “Improvviserai”: tutti dovranno improvvisare una storia di cui conoscono solo l’inizio. Naturalmente ci sarà anche un suggeritore, a cui spetterà il compito di sviluppare la storia, ma attenzione solo un personaggio e il pubblico da casa potranno sentire il suggerimento. Gli altri attori – ospiti dovranno cercare di improvvisare la storia ascoltando chi ha ricevuto il suggerimento. Divertente no?