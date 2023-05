(Im)perfetti criminali è un film commedia italiano diretto da Alessio Maria Federici nel 2022 e andrà in onda in prima visione assoluta alle 21.30 di Mercoledì 10 Maggio su Tv8. Pur non essendo nulla di eccezionale né di particolarmente originale, la pellicola sa divertire e tenere desta l’attenzione di chi guarda per quasi due ore, il che non è poco. Non perdetelo se avete in mente una serata di relax in casa senza troppi pensieri e profonde riflessioni. Di seguito vi sveliamo trama, cast e qualche curiosità sul film.

(Im)perfetti criminali: la trama in breve e il cast

Si può diventare criminali, si fa per dire, per amicizia? E’ quanto accade ai protagonisti di (Im)perfetti criminali, quattro guardie giurate legate da un fortissimo legame affettivo.

Un giorno Amir si addormenta sul lavoro e una banda di ladri ne approfitta per svaligiare la gioielleria in cui, in teoria, sarebbe di guardia. Dopo il fattaccio, il proprietario dell’attività lo licenzia in tronco. Per un uomo di mezza età, non bello e straniero, non è facile trovare un nuovo impiego e così i colleghi ed amici escogitano un piano per fargli restituire quello vecchio. Non devono fare altro che mettere a segno un colpo, far finta che Amir ritrovi la refurtiva e passi per eroe. Chi non riassumerebbe una persona così? Ma l’improvvisata e scombinata banda non ha fatto i conti con una serie di imprevisti che finirà per condurli in un vortice di situazioni non facili da gestire… Lieto fine assicurato.

Per quanto riguarda il cast, in (Im)perfetti criminali troviamo volti noti del piccolo schermo, ovvero Filippo Scicchitano, Fabio Balsamo, Guglielmo Poggi, Babak Karimi e Matteo Martari.

Curiosità sul film

(Im)perfetti criminali non ha entusiasmato ma neanche del tutto deluso la critica, inoltre ha ottenuto un discreto successo di pubblico.

E’ evidente l’ispirazione alle commedie italiane di fine anni ’50 inizio anni ’60 del tipo de I soliti ignoti e, in effetti, il gruppo di sprovveduti che si improvvisa genio del crimine è tutt’altro che una novità. Tuttavia il film ha una propria valenza, non fosse altro perché riesce a far ridere senza eludere del tutto qualche spunto di riflessione. Il film attinge anche dal web e dalle serie da piattaforma, un elemento comune a molti prodotti cinematografici odierni.