Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è stata una delle novità dei palinsesti televisivi della rete pubblica. Oltre che una novità, Imma Tataranni è stata anche una scommessa vinta da parte della Rai. La serie tv è risultata una delle più viste della stagione televisiva. Picchi di share altissimi, circa cinque milioni di spettatori, un successo tanto inaspettato quanto clamoroso. I fan si sono legati al personaggio interpretato da Vanessa Scalera e sognano la seconda stagione della serie televisiva. Imma Tataranni 2 si farà? Di seguito le notizie raccolte dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Imma Tataranni 2 si farà?

Dopo il successo dei cinque episodi di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la scrittrice Mariolina Venezia avrebbe in mente nuove storie. Per le puntate andate in onda su Rai Uno, la scrittrice ha sceneggiato tre suoi romanzi (“Come piante tra i sassi“, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì“). Il quarto romanzo, “Via del Riscatto“, è in libreria.

Il clamoroso successo riscosso dalla serie tv con Vanessa Scalera rende inevitabile la stesura di una seconda stagione. Siamo sicuri, dunque, che la produzione si metterà presto a lavoro per soddisfare le attese dei fan del Sostituto Procuratore. Non ci resta che attendere l’arrivo di Imma Tataranni 2.

Imma Tataranni, le parole dei protagonisti

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha raccolto le sensazioni dei protagonisti di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. L’attrice principale, Vanessa Scalera, ha dichiarato alla nota testata: “Imma è una donna molto forte con le sue fragilità. Per alcuni aspetti siamo abbastanza simili”.

Alice Azzariti, che nella serie tv interpreta la figlia di Imma Tataranni, ha dichiarato: “Mi riconosco in Valentina. Fino a due, tre anni fa ero come lei, rivedo la fragilità, la paura del giudizio degli altri”.

Massimiliano Gallo, invece, ha dichiarato: “Ho amato Pietro (il suo personaggio ndr.) subito. Sembra vittima della moglie e invece è lui il collante della famiglia“. Per finire, la scrittrice Mariolina Venezia ha dichiarato: “Vanessa Scalera ha caratteristiche fisiche diverse dalla Imma dei miei romanzi, ma è riuscita a rendere bene la sua essenza“.