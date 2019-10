Al via la seconda edizione di “Illuminate 2“, il programma che racconta le storie di 4 donne italiane straordinarie. Un nuovo ciclo di docu-film prodotti da Anele in collaborazione con Rai Cinema con l’intento di restituire alle nuove generazioni la memoria e l’eredità di 4 donne straordinarie. Ecco le anticipazioni della prima puntata di giovedì 24 ottobre su Rai3.

Illuminate torna su Rai3: le anticipazioni di giovedì 24 ottobre 2019

Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 23.20 torna su Rai3 la seconda edizione di “Illuminate 2”, il programma che racconta le vite di 4 donne italiane straordinarie. La prima puntata è interamente dedicata alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci.

A dare voce alla vita di Oriana Fallaci è l’attrice Sabrina Impacciatore a cui toccherà raccontare la storia e la carriera della giornalista e scrittrice anche tramite la raccolta di preziose testimonianze. Un viaggio alla scoperta di una donna dal carattere forte, ma al tempo stesso solitario.

Il viaggio alla scoperta di Oriana Fallaci prende il via dall’Agenzia Spaziale Italiana, una location speciale dove viene celebrata la grande passione per lo spazio della scrittrice e giornalista. Per l’occasione, infatti, il nipote Edoardo Perazzi ha organizzato una mostra dedicata proprio alla zia Oriana che, durante gli anni ’60, ha raccontato in alcuni suoi libri e reportage la conquista dell’uomo sulla Luna.

Illuminate 2, la vita di Oriana Fallaci

Sarà proprio la Luna, epicentro fantastico dell’immaginario poetico, spirituale, scientifico e tecnologico, il cuore pulsante dell’intero racconto della prima puntata di Illuminate. All’interno di questa location davvero speciale, Sabrina Impacciatore avrà l’occasione di incontrare parenti, amici e colleghi che hanno conosciuto la vera Oriana Fallaci. Ognuno di loro racconterà aneddoti e indiscrezioni sulla giornalista e scrittrice delineando un profilo intimo, privato e assolutamente inedito.

Il primo a parlare sarà proprio il nipote Edoardo Perazzi pronto a condividere alcune vecchie foto di Oriana da bambina; una bambina che ha vissuto con la sua famiglia la storia della Resistenza. Poi sarà la volta di Paolo Nespoli, l’ingegnere che proprio grazie alla Fallaci ha realizzato il grande sogno di fare l’astronauta.

Ma non finisce qui, tante altre le testimonianze di amici e colleghi che hanno lavorato fianco a fianco con la grandissima giornalista: da Giovanna Botteri a Pierluigi Battista, da Ferruccio De Bortoli a Alessandro Cannavò fino al fotografo Oliviero Toscani. E ancora: il Gen. Franco Angioni, comandante del contingente italiano in Libano tra il 1982 e il 1984, Mario Bertoletti, Cristina De Stefano biografa di Oriana fino a Nancy Conrad, la moglie dell’astronauta Charles “Pete” Conrad. Grazie ai racconti e alle testimonianze di tutte queste persone, Sabrina Impacciatore ricostruirà la vita di Oriana Fallaci, una donna che ha indubbiamente segnato la storia del giornalismo italiano ed internazionale.