Nel gremito store di Mondadori in piazza Duomo a Milano, la sera del 31 gennaio 2024, Ilary Blasi presenta il suo libro dal titolo “Che stupida” edito da Mondadori. Il titolo è un richiamo all’esclamazione che chiunque si sia trovato ad affrontare un tradimento ha detto a sé stesso. A spiegarlo è la stessa conduttrice rispondendo alla domanda della giornalista e amica Francesca Barra che le chiede come si fosse sentita quand’è scoppiato il caso che riguarda il suo divorzio dall’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Ilary Blasi presenta il libro “Che stupida”

I due ex coniugi sembrano essere d’accordo sul fatto che sulla fine del loro matrimonio entrambi sono intervenuti soltanto per chiarire le voci circolate. «Per fare ordine» racconta Ilary Blasi. Tantissimi i fan accorsi da ogni parte d’Italia, anche qualcuno dall’estero, per incontrare la conduttrice che si concede senza alcun problema a selfie con i sui fan. La conduttrice racconta la sua versione dei fatti e non si risparmia su nulla, nemmeno a fare battute che incontrano il divertimento del pubblico e della stampa accorsa.

A spingerla a pubblicare prima un film-documentario e poi un libro dice sia stata la voglia di dire la sua contro chi l’ha accusata di essere sempre stata a conoscenza dei tradimenti dell’ex marito Francesco Totti. Sono le regole non scritte del mondo dello spettacolo, le fa notare Francesca Barra, chiamata a moderare l’incontrò con la conduttrice. «Ma se gioco io le stesse regole poi non valgono più» ribatte lei.

L’offerta della cena con Francesco Totti

«Se ultimamente non ho pubblicato molto non vuol dire che non sia felice. La felicità non si misura mica sui social network, Ora, non voglio incitare tutti alla separazione, ma devo dire che sono felice». Racconta Ilary. Sull’invito a cena esteso a mezzo stampa a Francesco Totti, dice: «L’offerta rimane, ma dopo cena ognuno a casa sua».

Francesco Totti è una presenza ingombrante nella vita della conduttrice. Una figura pubblica che le sembra di aver condiviso con tutti, dice Ilary Blasi, che sottolinea «anche in altri sensi, ho scoperto poi».

Ilary Blasi: un secondo capitolo di Unica in arrivo?

Durante la presentazione e il firmacopie Ilary Blasi è seguita da un cameraman e un microfonista che le tiene sempre sospeso a un palmo dalla testa un braccio telescopico con in cima un microfono ambientale. «Sarà per le riprese di un nuovo capitolo di Unica» scherza qualcuno nel pubblico. La conduttrice saluta tutti dicendo: «Da domani, 1 febbraio, di questa storia non voglio parlarne più».